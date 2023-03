Edzőtermekben toborozna a Wagner csoport

Új harcosok érkeznek majd, akik velünk együtt, vállvetve fogják megvédeni hazájukat és családjukat. Hogy megteremtsük közös jövőnket és megvédjük a múlt emlékét

– írta Concord nevű holdingcégének közleményében Prigozsin.

A Concord sajtószolgálata egy listát is közzétett a toborzóközpontok címéről és telefonszámáról. Ezek alapján

a legtöbb ilyen toborzóközpont edzőtermekben és sportcentrumokban található.

Moszkvában nyolc, Szentpéterváron öt ilyen központot nyitnak. Emellett Krasznodarban, Kalinyingrádban, Irkutszkban, Novoszibirszkben, Murmanszkban és Jekatyerinburgban is nyílnak toborzóközpontok.

A Wagner csoport sokáig börtönökből toborzott elítélteket a frontra, de ezt a tevékenységét néhány héttel ezelőtt leállította. Bahmut ostrománál elsősorban a rosszul képzett elítélteket vetették be, akik óriási veszteségeket szenvedtek, de most már a katonai magáncég jól képzett fegyveresei is nagy számban harcolhatnak.

A címlapkép illusztráció, az orosz OMON különleges erők edzését mutatja be. Contributor/Getty Images