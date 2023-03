Lecsapott az ukrán elitkommandó – Lángokban az orosz légvédelem

A támadásban a Ukraine Weapons Tracker szerint egy Sz-300V4 rendszer rakétaindító járműve és egy TOR-M2 rakétarendszer indítójárműve semmisült meg. Azt nem tudni, hogy az SzBU milyen drónt használt.

Az akcióról felvételt is publikált az SzBU:

: In the East, a Russian 9A83M2 TELAR of the advanced S-300V4 air defence system and a 9A331M TLAR of the Tor-M2 air defence system were taken out of action by unknown loitering munitions from the Ukrainian SBU #Ukraine