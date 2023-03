Az ukrán külügyminiszter is megszólalt az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében

Dmtro Kuleba ukrán külügyminiszter visszautasította azokat a híreket, amelyek szerint egy "ukránbarát csoport" hajtotta volna végre a tavaly év végén nagy visszhangot kiváltó támadást az Északi Áramlat vezeték ellen - írja a The Guardian a miniszterrel készített egyik friss interjúra hivatkozva.

Dmitro Kulebát a volt portugál külügyminiszter interjúvolta meg a New Statesman című lapban. Kuleba azt mondta, hogy első alkalommal hall egy titkos ukránbarát vagy ukrán csoportról, amely ilyen méretű és ennyire kifinomult műveletek végrehajtására képes.

A The New York Times március 7-én arról számolt be, hogy egy "ukránbarát csoport” hajtotta végre az Északi Áramlat-vezetékek elleni támadást. A lap névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselőkre hivatkozott, akik bizalmas hírszerzési információkat vizsgáltak át.

A jelentés szerint az amerikai tisztviselők nem voltak hajlandóak nyilvánosságra hozni a hírszerzési információ jellegét; azt, hogy hogyan jutottak hozzá; illetve a benne foglalt bizonyítékok hitelességére sem tette utalást. Nemrégiben a Die Zeit című német lap azt írta, hogy a támadást egy öt férfiból és egy nőből álló csapat hajtotta végre két ukrán nemzetiségű személy tulajdonában lévő, de Lengyelországban bejegyzett jachton.

Dánia és Svédország már korán világossá tette, hogy szerintük szabotázscselekményről van szó. Oroszország külön-külön vádolta az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot is. Seymour Hersh amerikai oknyomozó újságíró nemrégiben arról számolt be, hogy az USA robbantotta fel a csöveket. Eközben Ukrajna, Lengyelország és a balti országok Oroszországot hibáztják.

Kuleba hozzátette, hogy a támadás összekapcsolása egy Ukrajna-barát csoporttal „árnyékot vet” Ukrajnára és így nagy kárt okoz az országnak. A külügyminiszter hozzátette, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a támadás egy hamis zászlós akció volt, amellyel Ukrajnát akarták gyanúba keverni. Kijelentette, hogy kormánya megvárja a több országban folyamatban lévő vizsgálatok eredményeit, mielőtt hivatalos álláspontot alakítana ki a kérdésben.

Címlapkép forrás: Getty Images