Nyíltan kimondta a Wagner-csoport vezére, mit akar elérni Ukrajnában

A Wagner vezérét a zsoldosbrigád ukrajnai háborúban betöltött szerepe miatt rendszeresen vádolják azzal, hogy politikai ambíciókkal rendelkezik, melynek kimenetele lehet akár az orosz védelmi miniszteri, akár az orosz elnöki pozíció megszerzése. Mivel Prigozsin büntetett előéletű, erre hivatalos úton keresztül nem sok esélye van:

Ma Bahmutból jelentkezett be a zsoldosvezér: vlogjában azt mondja, valóban rendelkezik politikai ambíciókkal, és indul az elnökválasztáson is.

Kis hatásszünet után hozzáteszi: az ukrajnai elnökválasztáson fog indulni, Volodimir Zelenszkij és Petro Porosenko ellen, 2024-ben.

A Wagner vezére ezzel "viccesen" alighanem arra akar utalni, hogy Ukrajna szerinte Oroszország irányítása alá fog tartozni már a 2024-es esztendőben és valószínűleg komoly ambíciói vannak arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök őt bízza meg az ország vezetésével. Persze az is lehet, hogy az egész csak "trollkodás."

️In 2024 I will run for the presidency of Ukraine head of Wagner PMC Yevgeny Prigozhin pic.twitter.com/C0Ni5FMKVx