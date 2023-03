Videó: így omlott össze a bahmuti frontvonal

A videóban a War Mapper saját térképeit használja – ezeket általában nyílt forrásból fellelhető információkból, aránylag pártatlanul rakja össze a háborúval foglalkozó blogger.

Az első térkép 2023. január 14-ei (kb. ekkor foglalták el az oroszok Szoledárt), az utolsó ma hajnali. Jelen állás szerint az oroszok Bahmut keleti részét irányítják és betörtek északi és déli irányból is a nyugati városrészbe.

A timelapse of the situation around Bakhmut each week over the past 2 months. pic.twitter.com/rAlIl5XG89