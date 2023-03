Sokasodnak a jelek: Putyin hamarosan elveszítheti nélkülözhetetlen fegyvereit

Az évente megjelenő, a világ legerősebb hadseregeit rangsoroló GFP (Global Firepower) lista friss eredményei szerint Moszkva az orosz-ukrán háborúban elszenvedett veszteségei ellenére továbbra is stabilan őrzi második helyét az Egyesült Államok mögött. A lista azonban megtévesztő lehet, hiszen nem veszi figyelembe a technológiai, szervezettségi és képzettségi színvonalat, pusztán egyes haditechnikai eszközök számát. A lista alapján kijelenthető, hogy az orosz veszteségek ugyan magasak, azonban a szovjet-orosz hadiipar által előállított eszközparkban szinte csak karcolást ejtettek. Az igazság ennél azonban jóval árnyaltabb.

Az Oryx blog szinte napi rendszerességgel frissíti az orosz-ukrán háborúban megsemmisült, vagy a másik harcoló fél által elfogott járműparkot, mindkét hadviselő fél esetében. A blog adatai közé csakis olyan harcjárművek, repülőgépek, helikopterek és egyéb katonai eszközök kerülnek, amelyek megsemmisüléséről/elfogásáról vizuális bizonyíték is rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy az Oryx adatai jóval a valós számok alatt lehetnek, hiszen sok fegyverrendszer megsemmisüléséről nem létezik fényképes/videós dokumentáció.

Ennek ellenére is a hitelesen bizonyítható orosz veszteségek a cikk írásának péntek délutáni pillanatában a következők:

Ehhez képest az ukrán fegyveres erők által kiállított napi lista lényegesen több orosz veszteségről számol be, de ki kell emelni, hogy ezen adatokat semmilyen hiteles, ellenőrzött forrás nem tudja megerősíteni. Nagy valószínűség szerint az ukrán hadijelentés a veszteségeket túl-, az Oryx portál alábecsüli, vagyis a valós számok valahol a kettő közötti skálán helyezkednek el.

These are the indicative estimates of Russias combat losses as of March 10, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/UIL4XO3Y7o

Ahhoz, hogy kontextusában elhelyezhetők legyenek az orosz veszteségek, először is szükség van arra, hogy értelmezzük, ezek mekkora arányaiban fedik le az orosz fegyveres erők eredeti eszközállományát.

Január közepén John Spencer amerikai nemzetbiztonsági szakértő és katonai elemző, a Pentagon tanácsadója összehasonlította az orosz hadsereg legfontosabb fegyvertípusairól rendelkezésre álló adatokat, közvetlenül a háborút megelőző időszakról, és az azóta elszenvedett veszteségekről.

What does Russia have left? I was playing with some numbers last week. The real question is what does Russia really have in storage? Is the equipment even there, is it useable? #RussiaUkraineWar