A végéhez közeledik a kiképzés: támadhat a rettegett Leopard 2 harckocsikkal Ukrajna

A bejegyzésből kiderül, hogy az ukrán katonák mostantól képesek lesznek a modern harckocsik használatára.

Németország 18 darab Leopard 2-es harckocsit küld Ukrajnába a következő napokban.

After several weeks, the training of Ukrainian soldiers in the use of Leopard 2 battle tanks in Munster in Germany is nearing completion.The soldiers are now able to use the modern main battle tanks, 18 of which Germany is sending to Ukraine in the coming days. pic.twitter.com/qymXHzNbuk