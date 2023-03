Lecsapott a tűpontos ukrán tüzérség: egy rakétával két orosz járművet kaptak el

Csapást mért egy orosz önjáró tüzérségi depóra egy ukrán HIMARS rakéta-sorozatvető. Az akcióban láthatólag egy rakéta egyszerre két önjáró tarackot is eltalált.

Az ukrán rakétatüzérség támadását egy ukrán drón rögzítette, majd a Funker530, egy népszerű háborús videókkal foglalkozó haditechnikai portál publikálta.

A videón az látható, hogy a depót több rakétatalálat is éri, de már az első robbanás után lángra kap az egyik önjáró tarack, a mellette lévő pedig füstölni kezd. Valószínű, hogy a tarackok mellett tárolt tüzérségi lőszeresládák robbantak be, az egyik önjáró tarack szinte biztosan megsemmisült, de a másikban is szinte biztosan komoly károk keletkeztek.

A támadás során két 2Sz1 Gvozgyika önjáró tarackot ért találat, egy harmadik el tudott menekülni a depóról. A depó állítólag Donyeck város külterületein működött.