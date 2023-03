Megpróbálták lemásolni az oroszok Amerika egyik pusztító fegyverét, furcsa eredmény született

Az előző napokban több ukrajnai háborús blog is hírt adott arról, hogy szárnyakkal felszerelt, nem irányított FAB-500-as légibombák csapódtak be Ukrajna területén. A bombák többnyire nem működtek el, csak a földbe zuhantak anélkül, hogy felrobbantak volna.

One bomb with error fell in Donetsk, fortunately without casualties. It appears to be FAB 500 with wings. Russian JDAM? pic.twitter.com/md9konRtQ3