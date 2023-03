Orosz előretörés Bahmutban, kifogyóban a lőszer és az élőerő is a fronton – Háborús híreink kedden

Portfolio 2023. március 14. 11:10

Az ukrán katonák Leopard 2 harckocsik használatára történő kiképzése Nagy-Britanniában a végéhez közeledik. Békeidőben rekordmagas, 886 milliárd dolláros védelmi költségvetési tervezetet nyújtott be Joe Biden amerikai elnök a Kongresszusnak. Betört az orosz Wagner csoport a Bahmut északi részében található iparnegyedbe és egyebek mellett elfoglaltak egy olyan gyárat is, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly még ukrán katonákat tüntetett ki. A több mint egy éve húzódó háború miatt a jól képzett ukrán katonák száma jelentősen megfogyatkozott az ukrán haderőben, ukrán katonatisztek és politikusok szerint az is kétséges, hogy lesz-e elég emberük a tavaszra tervezett offenzíva lebonyolításához. Az orosz hadsereg már a korábban használatra alkalmatlan lőszereket használhatja. Cikkünk folyamatosan frissül.