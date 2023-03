Pentagon: nem volt szándékos az amerikai drónnal való ütközés

A védelmi minisztérium álláspontja szerint az orosz SZU-27-es ugyan szándékosan közelítette meg a Washington álláspontja szerint „rutinműveletet” végrehajtó Reapert, az ütközés azonban nem volt előre kitervelve, véletlenül ért bele a vadászbombázó függőleges vezérsíkja a drón farkába, mely ennek következtében a tengerbe zuhant.

A Pentagon egyik kollégája ugyanakkor odaszúrt egyet Moszkvának, és elmondta, hogy a pilóta "úgy repült mint egy amatőr".

A CBS közölte az ütközést modellező videót is, a Pentagon azonban cikkünk közléséig nem hozta nyilvánosságra a drón által készített felvételeket.

️CBS showed an illustration of what probably happened with the drone over the black sea according to US defence sources pic.twitter.com/bjEY3jBdvl