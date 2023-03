Putyint másolta volna az ukrajnai háború egyik nagy nyertese, aztán elszabadult a pokol

Turbulens héten van túl a kaukázusi volt szovjet tagköztársaság, Grúzia (Georgia, Szakartvelo). Előbb a parlamentben tört ki verekedés a kormány és az ellenzék képviselői között egy kritikusai szerint putyini mintájú, a „külföldi ügynökökről” szóló törvénytervezet miatt, majd többnapos, erőszakba torkolló tüntetések kezdődtek a fővárosban, Tbilisziben, melyek során a Nyugat-barát demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel. A társadalmi nyomás hatására végül a kormánypárt meghátrált, és ejtette a törvénytervezetet, de nincs garancia arra, hogy később ne kíséreljék meg újra elfogadni. A javaslat bukása Szergej Lavrov orosz külügyminisztert is megszólalásra késztette, aki rögtön egy új „színes forradalmat” szimatolt ki a grúziai eseményekben.

Mi a külföldi ügynökökről szóló törvénytervezet?

A külföldi ügynökökről szóló törvénytervezetet – egész pontosan két törvénytervezetet – a vezető kormánypártból, a Grúz Álomból tavaly kiszakadt, de vele szövetségben maradó Népi Hatalom nevű párt terjesztette be, de a Grúz Álom támogatását is élvezte.

A törvénytervezet értelmében

azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatásuk több mint 20 százalékát külföldről kapják, „külföldi ügynökként” kell regisztráltatniuk magukat.

Amely szervezetek ezt nem teszik meg, azok akár 25 000 laris (mintegy 3 és fél millió forintos) pénzbüntetést is kockáztatnak, illetve ha ismétlődően megszegik a törvényt, a szervezetek képviselői akár 5 évig terjedő börtönbüntetéssel is számolhatnak. A törvényjavaslat beterjesztését követően több mint 60 szervezet jelezte, hogy nem fogja betartani a törvényt.

A javaslat beterjesztői szerint a törvény mintája az Egyesült Államokban 1938 óta érvényes, a külföldi ügynökök regisztrációjáról szóló jogszabály (Foreign Agents Registration Act – FARA). Az amerikai törvényt eredetileg a náci propaganda kiszűrésére hozták meg, később többször változtattak rajta. Ma az Egyesült Államokban azoknak kell regisztrálniuk magukat külföldi ügynökként, akik kifejezetten egy másik ország kormányzatának lobbistáiként dolgoznak.

A grúz törvénytervezet kritikusai szerint viszont

a javaslat leginkább arra az Oroszországban 2012 óta érvényes jogszabályra hasonlít, mely szerint amely szervezet vagy médiatermék bármilyen összegű támogatást kap külföldről, annak külföldi ügynökként kell magát regisztrálnia,

s ezt minden hivatalos dokumentumon – a sajtóterméknek a saját felületén – föl kell tüntetnie.

Ezt a törvényt az ukrajnai invázió kitörése után, tavaly júliusban tovább szigorították: eszerint most már nemcsak a pénzbeli, hanem bármilyen külföldi támogatás magával vonja a külföldi ügynökké minősítést, a médiafelügyelet bírósági döntés nélkül blokkolhatja az illető szervezet honlapját, emellett a „külföldi ügynököknek” megtiltják, hogy állami támogatásban részesüljenek, állami egyetemeken tanítsanak, illetve gyerekekkel foglalkozzanak.

A grúziai törvénytervezet ugyan messze nem ment idáig, de az ellenzék, civil szervezetek és jogvédők szerint egyértelműen putyini mintára készült. A kormányzó pártok azzal védték a javaslatot, hogy transzparenciát teremt, a Grúz Álom elnöke, Irakli Kobahidze szerint pedig azok ellen a szervezetek ellen irányul, akik becsmérlik a grúz ortodox egyházat, illetve LMBT-propagandát terjesztenek. Az ellenzék és jogvédők szerint viszont az egyértelmű cél a civil társadalom elnyomása, ezáltal a jogállam és a demokrácia aláásása.

The crowd of pro-EU and pro-Ukraine protesters in front of the Georgian parliament in Tbilisi just continues to grow. pic.twitter.com/GOWNbiFVL5 — Visegrád (24) March 8, 2023

Milyen hivatalos reakciókat váltott ki a törvénytervezet?

A kormányzó pártok tehát támogatták, az ellenzék, élén az Egyesült Nemzeti Mozgalommal ellenezték a törvényjavaslatot. Az elnök, Szalome Zurabisvili, akit annak idején éppen a Grúz Álom támogatásával választottak meg, szintén határozottan kiállt a tervezet ellen. Zurabisvili az utolsó, a nép által választott államfő, Grúziában ugyanis a prezidenciálisból a parlamentáris rendszerré történő átalakulás zajlik. Az államfőnek bár van vétójoga, ezt a parlament felülírhatja. Zurabisvili bejelentette, ha elfogadják a törvényt, vétózni fog – ez ilyen körülmények között persze csak szimbolikus tett lett volna. Zurabisvili szerint a törvénytervezet idegen behatolás orosz részről, ellenkezik az alkotmánnyal, illetve szembemegy Grúzia nyugati integrációs törekvéseivel.

Az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok egyértelműen elítélte a törvényjavaslatot. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője „nagy rossz fejleménynek” nevezte a jogszabálytervezetet, és hasonlóan elutasítóan nyilatkozott Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője is. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megszólalt az ügyben, aki kikérte magának, hogy a Kreml sugallotta volna Grúziának a törvénytervezetet, és visszautasította, hogy bármi közük lenne hozzá.

Hogyan reagált az utca?

Március 6-án, hétfőn zajlott a grúziai parlamentben a törvénytervezet vitája. Ennek során kisebb verekedésre is sor került, mikor a parlament jogi bizottságának kormánypárti elnöke megütötte az ellenzéki Egyesült Nemzeti Mozgalom vezetőjét. A tervezet vitájának hírére tüntető tömeg jelent meg Tbilisziben az országgyűlés épülete előtt.

PUNCHES IN PARLIAMENT: Lawmakers in Georgia scuffle over a controversial new proposed law that would require some NGOs and media organizations to register as https://t.co/56HDGk6xRu — ABC (News) March 6, 2023

A kezdetben békés tüntetések március 7-én, kedden szabadultak el, miután a parlament első olvasatban jóváhagyta a törvénytervezetet.

A grúz, uniós, amerikai és ukrán zászlókat lobogtató Nyugat-párti tüntetők ezrei összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt és vízágyút vetettek be ellenük, több tucat demonstrálót pedig letartóztattak.

Jelentések szerint egyes tüntetők köveket és Molotov-koktélokat hajigáltak a biztonsági erők felé. Egyes beszámolók brutális rendőri fellépésről szóltak, rengeteg sérült volt a tüntetők és a rendőrök soraiban is. Az éppen az Egyesült Államokban tartózkodó grúz államfő kiállt a tüntetők mellett, mondván, ők képviselik a szabad Grúziát, azt, amely a Nyugatban látja a jövőjét. Irakli Garibasvili grúz miniszterelnök ugyanakkor megvédte a törvényt, amely szerinte megfelel az európai és nemzetközi mércéknek.

This is going to be iconic. #Tbilisi — Tendar (@Tendar) March 7, 2023

Szerdán ismét több ezren vonultak utcára, a

Nem az orosz törvényre!

jelszót skandálva. A demonstrálók ezúttal is összecsaptak a rendőrökkel, és ismét több tucat tüntetőt letartóztattak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt a tüntetések kapcsán, megköszönve a grúz tüntetőknek, hogy az ukrán zászló is több helyen föltűnt a tömegben, illetve hogy a demonstrálók elénekelték az ukrán nemzeti himnuszt. Videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy Ukrajnával együtt Grúzia is a jövőben az EU tagja lesz.

Ukrajna egyébként tavaly júniusban – Moldovával együtt – elnyerte az uniós tagjelölti státuszt, míg Grúzia – a kormány egyre represszívebb intézkedései miatt – nem. Bár a Grúz Álom továbbra is azt állítja, hogy az európai uniós integrációra törekszik, számos lépésével – így éppen az ügynöktörvénnyel is – egyre távolabb viszi az országot ettől. Ez volt a tüntetők egyik legfőbb kifogása is a törvénytervezettel szemben.

A kétnapos tüntetések végül megtették a hatásukat:

csütörtökön a Grúz Álom bejelentette, hogy eláll a törvény megszavazásától,

pénteken pedig a grúz parlament nagy többséggel valóban le is szavazta a tervezetet.

Nyugat-párti grúz tüntetés vagy kívülről szított színes forradalom?

Természetesen nem kellett sokat várni, hogy a törvénytervezet leszavazásához vezető tüntetéssorozat rögtön a Nyugat és Oroszország összecsapásának átfogó narratívájába kerüljön bele. Pedig rögtön kínálja magát egy meglehetősen egyszerű magyarázat, méghozzá az, hogy

a nagyrészt Nyugat-párti grúz társadalom ellenez egy olyan törvényjavaslatot, amely egyértelműen csökkenti az ország európai integrációjának esélyeit.

Egy tavalyi közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 90 százaléka szerint Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést Grúzia számára, a lakosság többsége pedig az Európai Uniót és az Egyesült Államokat tekinti az ország legfőbb szövetségesének. Még a Grúz Álom is hivatalosan EU-párti kurzust folytat, Tbiliszi és Moszkva között pedig nem állnak fönt diplomáciai kapcsolatok.

Jelenleg Grúzia két régiójában, Abháziában és Dél-Oszétiában orosz „békefenntartók” állomásoznak, Moszkva független államoknak ismeri el a két területet, 2008-ban pedig ötnapos háború volt Oroszország és Grúzia között a szakadár régiók miatt, amely súlyos grúz vereséggel végződött. A balti államokat leszámítva Ukrajna mellett Grúzia volt az, amely a Szovjetunió fölbomlása után a leghatározottabban távolodott Moszkvától. Ennek világos mozzanata volt a 2003-as grúz „rózsás forradalom”, melynek során a Szovjetunió utolsó külügyminiszterét, Eduard Sevardnadzét a nyugatos Miheil Szaakasvili váltotta az elnöki poszton.

Szaakasvili 2013-ben bukott meg, azóta áll az ország élén a Grúz Álom, amely ugyan hivatalosan nem oroszbarát, mégis igyekszik olyan politikát folytatni, ami Moszkva tetszését is elnyeri. A Grúz Álom alapítója Bidzina Ivanisvili, Grúzia leggazdagabb embere, aki vagyonát az 1990-es évek kaotikus Oroszországában szerezte, és rossz nyelvek szerint a mai napig jó kapcsolatok fűzik a Kremlhez. Ivanisvili 2012 és 2013 között volt Grúzia miniszterelnöke (még Szaakasvili alatt), később hivatalos állami tisztséget nem viselt, hanem pártjának elnöke volt 2021-ig. Bár akkor erről a posztról is lemondott, őt tartják a párt és a kormány háttérben meghúzódó igazi vezetőjének.

Miközben Grúziában sokan attól tartottak, ha Putyin győz Ukrajnában, a következő prédája Ukrajna lehet (ennek megfelelően sok grúz önkéntes harcol a háborúban ukrán oldalon), a kaukázusi ország valójában igen jól járt a háborúval. Több százezer orosz menekült az országba, de inkább a jómódúbb rétegekből, és nekik is köszönhetően a grúz GDP-növekedés kilőtt. Persze feszültségeket is okozott a nagy orosz beáramlás, ugyanis a menekültek fölhajtották a lakás- és albérletárakat, sok grúz pedig attól tart, hogy a menedéket kereső oroszok a Kreml ötödik hadoszlopa lehetnek. A mostani tüntetések után többen is hazaindultak Oroszországba, tartva a grúziai fejlemények oroszellenes voltától.

Míg a legkézenfekvőbb magyarázat a tüntetésekre tehát az, hogy a putyini mintájú és a nyugati integrációt akadályozó törvénytervezet az alapvetően oroszellenes és Nyugat-barát grúz társadalom ellenállásával találkozott, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sietett régi-új értelmezési keretbe helyezni az eseményeket, méghozzá a „színes forradalmak” sorába. Az orosz narratíva szerint a 2003-es grúz „rózsás forradalom”, a 2004-es ukrán „narancsos forradalom”, a 2005-ös kirgiz „tulipános forradalom”, a 2014-es ukrán majdani forradalom, vagy éppen a 2022 eleji kazahsztáni felkelés valójában a Nyugat által kiprovokált lázadások, melyek célja a posztszovjet országok kiszakítása „természetes” orosz érdekszférájukból. Eme interpretáció szerint az utca embere nem saját jogon cselekszik, hanem jobb esetben külföldi erők „hasznos hülyéje”, rosszabb esetben „fizetett ügynöke”. (Hasonlók hangzottak el Moszkva részéről például az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatban is.)

The situation in Tbilisi is escalating - protesters started throwing pic.twitter.com/nwHeubcbtZ — Anton (Gerashchenko) March 7, 2023

Lavrov a következőket mondta a grúziai tüntetésekről egy orosz tévécsatorna műsorában:

Mindez nagyon hasonlít a kijevi Majdanhoz. Semmi kétség, hogy a törvény (...) csak ürügy volt arra, hogy megkíséreljék a kormány erőszakos leváltását.

Hozzátette:

Úgy tűnik számomra, hogy az Oroszországi Föderáció körül elhelyezkedő valamennyi országnak le kell vonnia a saját következtetéseit arról, hogy mennyire veszélyes az Egyesült Államok felelősségi zónájával, érdekszférájával való kapcsolat felé vezető útra lépni.

Az orosz külügyminisztérium krími központja aztán a Twitteren folytatta a gondolatmenetet, alig burkolt fenyegetést küldve Grúziának:

A külföldi ügynökökről szóló törvény ellen Tbilisziben kitört tüntetések a kormány lemondásának követelésébe torkollottak. Azt javasoljuk a grúz népnek, hogy idézze föl a hasonló helyzetet Ukrajnában 2014-ben, és hogy az végül hova vezetett!

– áll a bejegyzésben.

A Nyugat „nevében” Emmanuel Macron francia elnök reagált Lavrov szavaira, amelyek szerinte abba a tendenciába illeszkednek, mely minden tömegmegmozdulást kívülről irányított manipulációnak akar beállítani.

Mert a mély meggyőződése az, hogy alapvetően nem létezik közvélemény, sem pedig szabad emberek

– fogalmazott a francia államfő.

Címlapkép: Tüntetés a külföldi ügynökökről szóló törvény ellen Tbilisziben 2023. március 8-án. Daro Sulakauri/Getty Images