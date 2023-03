Látványos videófelvétel jelent meg az amerikai drón és az orosz vadászrepülő közötti incidensről

A felvételeken, amelyeket a drón kamerája rögzített, látszik, ahogy az orosz vadászrepülő üzemanyagot enged ki, miközben elfogja az amerikai repülőt.

A következő vágóképen újra közeledik a drón felé, majd újra üzemanyagot ereszt ki. Ezután az ütközés miatt megszakad az adás, majd újra a drón pörgő propellerét látjuk, de az addigra már megsérült.

Official footage released by the U.S. Air Force of the collision between a Russian Su-27 and US MQ-9 over the Black Sea. pic.twitter.com/kZaYUyXzVm