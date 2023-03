Friss térkép: súlyos a helyzet Bahmutnál, harapófogóba fogták a védőket az oroszok

A War Mapper helyzetértékelése szerint lényegében harapófogóba zárták Bahmut Ukrajna által ellenőrzött nyugati részét: a Wagner csoport északról és délről is támadja a belvárost, miközben a külvárosban bekerítő műveletet indítottak, hogy elvágják a település utánpótlását. A keleti városrészt már két hete elfoglalta a Wagner.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.There have been no confirmed changes to control since the last update. pic.twitter.com/2pixFa9CoS