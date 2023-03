Kiszivárgott: titokban szállított már fegyvereket Kína Oroszországnak a háború kezdete óta

Az amerikai lap szerint a kínai North Industries Group 1000 darab Norinco CQ-A típusú gépkarabélyt küldött az orosz Tehkrim nevű vállalatnak 2022 júniusában, a fegyvereket „vadászpuskaként” címezve exportálták Oroszországba.

A Politico nagyon szőrmentén érinti csak azt, hogy mi is az a Norinco CQ: egy olyan fegyverről van szó, amely az amerikai AR-széria kínai klónja (M16, M4), számos változata van, de legfontosabb tulajdonságuk az, hogy a NATO-sztenderd 5,56x45-os lőszert használják, melyből Oroszország csak nagyon limitált készlettel rendelkezik. A fegyvernek van amúgy félautomata változata is, amely valóban alkalmas vadászatra.

A Politico többször utal rá, hogy még akár katonai célra is felhasználhatták a fegyvereket, de Ukrajnában még nem láthattuk őket – ezzel kapcsolatosan azt érdemes megjegyezni, hogy abszolút logikátlan dolog az orosz katonák felszerelése egy NATO-sztenderd fegyverrel, ha egyszer nincs hozzá sem megfelelő lőszer-utánpótlás, sem megfelelő alkatrész-ellátás, sem megfelelő képzettségi háttér. Oroszország a világ legnagyobb 7,62x39 és 5,45x39-es lőszerkészletén ül, ha frontszolgálatra vennének kézifegyvereket, valószínűleg inkább Kalasnyikov-klónokat vennének. Ésszerű magyarázat, hogy az amerikai M16-os és M4-es gépkarabélyokkal szinte tökéletesen megegyező Norinco CQ tanulmányozásával a nyugati fegyverekről akarnak átfogóbb képet kapni az oroszok.

Visszatérve a fuvarlevelekre: a Politico azt is kiderítette, hogy orosz cégek 12 drónszállítmányt és 12 tonnányi repesz / golyóálló mellényt kaptak Törökországon és az Egyesült Arab Emírségeken keresztül Kínából. Az egyik drónszállító cég, a DJI termékei már fel is tűntek Ukrajnában, orosz oldalon. A DJI nem mellesleg 2021 óta amerikai szankciós listán szerepel, mivel Washington szerint segítenek a kínai államnak megfigyelni a hszicsiangi ujgur kisebbséget.

A lap arra is kitér, hogy az orosz Roszoboronexport mikrochipeket, éjjellátókat és katonai járművekhez való alkatrészeket vásárolt a tavalyi évben, Kínából, Szerbiából és Mianmarból, valamint Törökországtól is szereztek golyóálló mellényeket.

A Politico szerint az Egyesült Államok most mérlegeli, hogy lépjen-e fel az ilyen, nem fegyver jellegű, de akár katonai célokra is használható, „dual use” termékek ellen.

A lap arra nem tér ki, de érdemes megjegyezni: ilyen kínai gyártmányú „dual use” termékeket – ezen belül is elsősorban a civil célra épített drónokat, katonai gyakorlókat, repeszálló mellényeket -, Ukrajna is szívesen használja, hiszen ezek a termékek hétköznapi civil felhasználók számára is elérhetők népszerű internetes kereskedelmi portálokon. A fent említett, szankció listán szereplő DJI Mavic drónjai talán a háború legnagyobb számban használt civil drónjai, orosz és ukrán oldalon egyaránt.