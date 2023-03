Szétszedték az ukránok Oroszország legmodernebb tankját, meglepő, mit találtak benne

Az ukrán védelmi minisztérium a napokban a napokban mutatta be nyilvánosan egy szétszerelt T-90M harckocsi belső alkatrészeit, részletesen foglalkozva a harcjárműben megtalálható elektro-optikai rendszerekkel, tűzvezetővel, hőkamerákkal.

A jármű Szoszna-U hőkamerájának alkatrészein világosan látszik, hogy a chipek, félvezetők egy részét amerikai vállalatok gyártották – jól látható rajtuk a Xilinx, az ISSI, illetve a Texas Instruments logója.

American components (mainly semiconductors and processors) inside the Sosna-U sight of a T-90M tank.I personally doubt that the US sold these to Russia, but rather that Russia is buying them from other nations or illegally. #Ukraine