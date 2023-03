„A bűnöző mindig visszatér a tett színhelyére” – Ukrán politikusok reagáltak Putyin mariupoli útjára

A bűnöző mindig visszatér a tett színhelyére

– írta Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója a Twitteren. Hozzátette, az, hogy Putyin azt követően tett látogatást az orosz csapatok által szinte teljesen lerombolt városban, hogy a hágai nemzetközi bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, azt mutatja, hogy az orosz államfő cinikus és nincs bűntudata.

Olekszij Riabcsin, az ukrán miniszterelnök-helyettes tanácsadója a Sky News-nak azt mondta, Putyin „először és utoljára” érkezett Mariupolba, ugyanis a tavaszra tervezetett ukrán ellentámadás ki fogja űzni az oroszokat az ukrán területekről. A tanácsadó szerint Mariupol békeidőben több mint 400 ezres lakosságának mára már csak egytizede maradt a városban.

Olekszandr Kamisin, az ukrán államvasutak februárban távozott vezetője Twitter-oldalán egy Mariupol és Hága között közlekedő fiktív vonat képét jelentette meg, megjegyezve, hogy az készen áll az indulásra, egyetlen utas számára.

Ready to launch new train route Mariupol - The Hague, for just one passenger! pic.twitter.com/M6Q3FszdkB