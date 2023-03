Tényleg elővették a második világháború ikonikus T-34-esét az oroszok? - Csúnya bakiba szaladt bele az ukránpárti bloggerek egy része

Mint ahogy mi is megírtuk, szerdán több videó is felkerült az internetre, amelyeken 70 éves T-54-es páncélosokat szállító vasúti szerelvények láthatóak. Nem sokkal később terjedni kezdett egy videó a Twitteren, amin már T-34-es harckocsik láthatóak. Hogy ki osztotta meg először, és hogy ezt komolynak, vagy iróniának szánta, azt nem lehet tudni, de egyre több kisebb-nagyobb ukránpárti blogger és Twitter-felhasználó felületén jelent meg a felvétel.

A felvétel még Chuck Pfarrer írót, rendezőt, az amerikai haditengerészet különleges alakulatának egykori katonáját is megtévesztette.

Oroszország kétségbeesetten igyekszik pótolni a harctéri veszteségeit, és mivel képtelen korszerűbb konstrukciók tömeggyártására, nyolcvan éves T-34-es harckocsikat szállít Ukrajnába

– írta Pfarrer Twitteren.

FLAMING COFFINS: Desperate to make up its battlefield losses, and unable to mass produce more modern designs, RU is shipping eighty-year-old T-34 main battle tanks to Ukraine. Designed before World War II, these antiques will quickly become food for Leopards. https://t.co/aoZRj6CFIq