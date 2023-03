Bahmut végveszélyben: a város 70%-át elfoglalták az oroszok

Röpcke állítása szerint „konzervatív becslést” tett az oroszok területi nyereségéről a városon belül, amelyet harctéri felvételek helyszínének beazonosítása alapján rakott össze.

Arra is kitért, hogy a Wagner a Bahmutivka folyóval párhuzamosan, a nyugati parton nyomulva majdnem elérte már a városközpontot.

Russian invasion forces control around 70% on Bakhmut.Over the past week, they made significant gains in the southern quarters of the city.While they were unable to cross the Bakhmutivka, they moved along its Western(!) bank and are now 1200 meters south of the center. #NewsMap