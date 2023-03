Lángolnak az utcák Franciaországban, teljesen eldurvult a helyzet – Nehéz döntésre kényszerült III. Károly király

III. Károly brit király pénteken lemondta első hivatalos uralkodói külföldi útját, miután a nyugdíjreform elleni tiltakozás országszerte heves tüntetésekhez vezetett Franciaországban. A nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre történő emelését célzó törvény ellen már hónapok óta tartanak a demonstrációk, de annak nemzetgyűlési szavazás nélküli keresztülvitele, illetve a francia kormány elleni bizalmatlansági indítvány elbukása után váltak igazán hevessé. Csütörtök éjszaka anarchista tiltakozók több francia várost is lángba borítottak, III. Károly látogatásának egyik tervezett helyszínén, Bordeaux-ban a városháza régi fakapuját is fölgyújtották.

Lemondott uralkodói út

Vasárnap utazott volna háromnapos uralkodói látogatásra III. Károly brit király Franciaországba, ahol Emmanuel Macron francia elnök fogadta volna. A tervek között szerepelt volna egy látogatás a párizsi Musée d’Orsay-ban, egy díszebéd a Versailles-i királyi palotában, valamint egy vonatút a délnyugati francia nagyvárosba, Bordeaux-ba. A Franciaországban a nyugdíjtörvény miatt napok óta tartó és csütörtök este jelentősen eldurvuló tiltakozások miatt azonban III. Károly az út elhalasztásáról döntött.

Az eredeti tervek szerint a brit király első hivatalos külföldi uralkodói látogatását tette volna Franciaországba, onnan pedig három nap után Németországba utazott volna.

A menetrend kifejezetten tetszetős volt Macron számára, hiszen szimbolikus ereje van annak, hogy elsőként hozzá látogat az Egyesült Királyság 1952 – II. Erzsébet trónra lépése – óta első új uralkodója. A látogatás lemondása épp ezért kifejezetten nagy pofon a francia elnöknek, egyben azt a képet közvetíti a világ felé, hogy „nem bír” a nyugdíjreformja miatt kitört tüntetésekkel.

Egy a Rishi Sunak brit miniszterelnök hivatalában dolgozó forrás szerint egyébként a halasztást Macron kérte, vélhetően tartva attól, hogy a brit uralkodót több kellemetlen meglepetés érhetné útja során. Az Élysée-palota azt közölte, hogy a brit és a francia kormány közös döntéséről van szó, az utat pedig egy későbbi időpontban tartják meg. A lemondás III. Károly németországi útját nem érinti, így Németország lesz végül az ország, ahol a brit uralkodó első külföldi királyi látogatását teszi.

A szakszervezetek egyébként keringőre való felhívásnak vették Károly érkezését, és újabb akciókat hirdettek meg a hétvégére, jövő keddre pedig, amikor a király Párizsból vonaton Bordeaux-ba utazott volna, országos sztrájkot és tiltakozásokat hirdettek. Mathieu Obry és Yvan Fort szakszervezeti vezetők a héten úgy nyilatkoztak a Sud-Ouest című napilapnak, hogy III. Károly király látogatása kifejezett célpontja lesz a további demonstrációknak.

FRANCE - Paris tonight. This isnt about Pension reforms anymore, its a fight for democracy.The people against one man, who believes he is above Parliament & above citizens. Liberté, Égalité, Fraternité pic.twitter.com/WhSiSVZYXR — Bernie's (Tweets) March 23, 2023

Egyre hevesebb tüntetések a nyugdíjreform ellen

Emmanuel Macron múlt csütörtökön jelentette be, hogy miután a francia Nemzetgyűlésben nem tudott többséget szerezni a nyugdíjtörvényhez, azt parlamenti szavazás nélkül fogja kihirdetni. A francia alkotmány erre lehetőséget ad, de ezt követően Élizabeth Borne kormányával szemben bizalmatlansági indítványt nyújtottak be. Hétfőn a Nemzetgyűlés végül nagyon szűk többséggel szavazott az indítvány ellen: mindössze 9 szavazaton múlt, hogy a kormány nem bukott meg. A francia félelnöki rendszerben a kormány bukása ugyan nem jár az államfő bukásával, de Macron számára így is nagy pofont jelentett volna.

A bizalmatlansági indítvány leszavazása után minden korábbinál nagyobb tüntetések törtek ki, Franciaország szinte összes nagyobb városában megmozdulások voltak,

a tüntetők nem egy helyen összecsaptak a rendőrökkel, szemeteskukákat gyújtva föl. A demonstrációk napról napra folytatódtak, csütörtök estére pedig kifejezetten erőszakossá váltak. Szerdán Macron először szólalt meg az ügyben, a tüntetéseket a washingtoni Capitolium elleni 2021-es támadáshoz hasonlítva. Elmondta, a törvény az év végén fog életbe lépni.

This afternoon in NantesUnbelievable. Whatever little support Macron had among the public will have disappeared for sure after the last few days. pic.twitter.com/9FM3G3E6Pn — Nat (@Arwenstar) March 23, 2023

A csütörtök esti, békésen induló tüntetéseken feketébe öltözött anarchisták kirakatokat törtek be, és kifosztottak egy McDonald’s éttermet. Egy nő a normandiai Rouenben az összecsapásokban elvesztette a hüvelykujját. Gérald Darmanin belügyminiszter elmondta, 441 rendőr és csendőr sérült meg, a hatóságok 457 embert vettek őrizetbe szerte az országban. A belügyminisztérium szerint kicsit több mint egymillióan tüntettek országszerte, köztük 119 ezren Párizsban. A fővárosban több mint ezer kukát gyújtottak föl a tiltakozók. Mivel a szemétszállítók már hetek óta sztrájkolnak, a „fények városát” egyre jobban elönti a szemét. A szakszervezetek szerint a tüntetők száma jóval nagyobb, 3 és fél milliós volt. Akárhogy is legyen, a csütörtöki volt a nyugdíjreform elleni eddigi legnagyobb tüntetés.

Paris, France Paris is burning. The people have had enough of being treated like serfs by a feudalist government. pic.twitter.com/WhBcJchXn2 — James (Melville) March 23, 2023

Bordeaux-ban, ahová III. Károly is ellátogatott volna, a tüntetők fölgyújtották a városháza fakapuját. A tűzoltók még időben meg tudták fékezni a tüzet, így az nem terjedt tovább az épületre.

France, City of BordeauxCity hall has gone up in flames.Still nothing in the MSM news? pic.twitter.com/Eul9lr7Kt3 — Dr. (Anastasia) March 23, 2023

A sztrájkok a különböző szolgáltatásokra is kiterjednek, így több repülőjáratot törölnek. Olajterminálok és -finomítók dolgozói is sztrájkoltak, illetve blokád alá vettek egy LNG-terminált Dunkerque-nél. A sztrájkok miatt benzinhiány alakult ki Franciaország délkeleti és nyugati részén.

Emmanuel Macronnak négy éve, a „sárgamellényesek” felkelése óta a legnagyobb belső válsággal kell szembenéznie.

Bár az ő elnöki hatalma további négy évig garantálva van, kormánya megmaradásában már nem lehet olyan biztos. A nemzetgyűlési többséget eddig is csak a jobboldali Republikánusok támogatásával tudta biztosítani, miután pártja kudarcos eredményt ért el a tavalyi törvényhozási választásokon, a Marine Le Pen vezette radikális jobboldal és a Jean-Luc Mélenchon vezette radikális baloldal pedig két oldalról támadja. Az biztos, hogy Macron nehéz hetek, hónapok, sőt akár évek elé néz.

Címlapkép: Tüntetés Párizsban 2023. március 23-án. A transzparens felirata: „Üres hűtőszekrény. A kétségbeesés erőszakja.” Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images