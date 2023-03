Megjelent egy olyan videó, amely leleplezheti, hogy mire készülnek valójában az ukránok

Ukrajna teljesen nyílt szándéka, hogy pár héten belül átfogó ellentámadást indítsanak az orosz haderő ellen. A támadás egyik deklarált szándéka, hogy az ukrán haderő visszavegye Herszon megye egészét, hiszen a Dnyeper / Dnyipró keleti partszakaszát még mindig az orosz haderő ellenőrzi.

Mivel a térségben az összes híd megsemmisült még az ősz folyamán, az ukránok egyetlen módja az átkelésre az, ha Herszon térségéből hajókkal és kétéltű járművekkel indulnak meg, illetve ugyanez a helyzet áll fenn Nikopol és Enerhodar vonzatában is, Zaporizzsja megyében is.

Az alábbi videón a folyami átkelést gyakorolják egy szovjet eredetű PTSz-2-es kétéltű járművel.

Ukrainian soldiers training with amphibious APCs. Anyone able to ID the vehicle? pic.twitter.com/PYBgMw4nsp