Oroszország szövetségesét támadta csütörtök éjszaka az amerikai légierő

Csütörtök délután a Szíria északi részén fekvő Haszka városában állomásozó amerikai csapatokat dróntámadás érte, melynek során egy, a fegyveres erőknek dolgozó amerikai civil életét vesztette. Lloyd Austin védelmi miniszter szerint a támadásban 5 amerikai és egy szír katona is megsérült, két katona sérülése olyan súlyos volt, hogy a szomszédos Irakba kellett őket szállítani, ahol Washington katonai kórházakat üzemeltet.

Austin szerint a nyomozás megállapította azt, hogy a támadásért egy iráni gyártmányú öngyilkos drón volt a felelős.

Az amerikai légierő helyi idő szerint péntek hajnalban hajtott végre válaszcsapásokat az Iráni Forradalmi Gárda szíriai gyárai ellen, az esetről a Twitteren videó is megjelent.

BREAKING ABC quoting sources saying the US Air Force carried out the multiple Airstrikes in Deir-ez-zor eastern Syria. Osint TV pic.twitter.com/K9tkUbXFt2