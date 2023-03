A mai napig megoldatlan a háború egyik legnagyobb rejtélye - Mégis, hogy lehet erre képes Ukrajna?

A modern háborúk egyik régóta ismert alaptézise a légi fölény kialakításának fontossága: vagyis, ha valaki megtámad egy országot, első körben a döntéshozó központok mellett mindenképpen a reptereket, légvédelmi bázisokat támadja meg, annak érdekében, hogy uralma alá vonja a légteret. Oroszország Ukrajna elleni inváziója több mint egy éve tart, azonban Oroszország még mindig nem uralja Ukrajna légterét, sőt, még az ukrán katonai repülés is aktív, annak ellenére, hogy az ellenséges légierő totális megsemmisítését Oroszország már az invázió első napján bejelentette. Az ukrán légvédelem aktivitása egyértelműen megmagyarázható azzal, hogy a NATO folyamatosan pótolja azokat a légvédelmi eszközöket, melyeket az ukránok elvesztenek, az viszont, hogy az ukrán légierő még mindig tevékenyen részt vesz a harcokban, egy olyan enigma, ami a háború kezdete óta foglalkoztatja az elemzőket.

A 2022. február 24-ei orosz invázió egyik első lépése az volt, hogy az orosz haderő nagy hatótávolságú rakétarendszerekkel támadta meg Ukrajna repülőtereit. Az orosz védelmi minisztérium már aznap bejelentette, hogy az összes ukrán repülőteret működésképtelenné tették, így az ukrán légierő lényegében harcképtelenné vált.

Hamar világossá vált, hogy a légtér uralmának gyors megszerzése nem sikerült, amikor délelőtt a Kijev külvárosában landoló orosz deszantosok helikoptereit tűz alá vették az ukrán MANPADS-alakulatok, az ukrán elfogó vadászgépek pedig célba vették a szárazföldi műveleteket támogató vadászbombázókat. Az északról nyomuló orosz gépesített gyalogsági alakulatoknak pedig Szu-25 Gracs csatarepülőgépek folyamatos támadásaival kellett szembe nézniük.

Footage from Gostomel Airport in Kyiv shows Russian helicopters coming under attack from what sounds like MANPADS. pic.twitter.com/F0xaVGCeET — Kyle (Glen) February 24, 2022

Az invázió kezdete óta eltelt több mint egy év, egy hónap: az orosz haderő még mindig nem uralja Ukrajna légterét, az ukrán légvédelem és légierő pedig még mindig aktív.

Bár teljesen egyértelműen megfigyelhető, hogy az ukrán légierő aktivitása radikálisan csökkent a háború kezdetéhez képest, a totális megsemmisüléstől még mindig messze van.

The Air Force of Ukraine's Armed Forces published this video saying that it shows a combat flight of its pilot operating a MiG-29 fighter jet. pic.twitter.com/I6vuTE2geP — The (Kyiv) March 16, 2023

Nagy kérdés, hogy pontosan mi az, ami megmaradt az ukrán légierőből 2023 márciusára, úgy, hogy az orosz haderő több mint egy évig folyamatosan támadás alatt tartotta az ukrán légitámaszpontokat, az ukrán katonai gépek pedig napi szinten emelkedtek a levegőbe, hogy a támadó oroszok ellen harcoljanak.

Még békeidőben is nehéz megmondani, hogy adott ország egyes haditechnikai eszközökből pontosan milyen mennyiséggel rendelkezik, háborúban ez az állandóan változó veszteségek és (külföldi) utánpótlás miatt még nehezebb.

A FlightGlobal minden évben publikál egy összesítést különböző országok légierő-képességeiről, a 2023-as lista már elérhető, melyen Oroszország és Ukrajna gépei egyaránt szerepelnek.

A szaklap értékelése szerint az orosz légierő ma több mint tízszer akkora, mint az ukrán – 4182 katonai repülőgéppel rendelkeznek, miközben Ukrajnánál ez a szám alig 312.

Oroszország rendelkezik a lap szerint még mindig a világ második legnagyobb légierejével – egyedül az Egyesült Államok előzi meg.

A lap elismeri: listájuk nem tükrözi pontosan a háborús veszteségeket, mivel egyszerűen lehetetlen hitelesíteni a két oldal állításait a másik oldal veszteségeiről, illetve beazonosítani minden esetben a konfliktus eredményeképpen keletkezett roncsokat.

Remains of a Ukrainian Mig-29 (Ukrainian Falcons group) shot down recently near Kurakhovke. Unconfirmed reports (Russian story / DPR 'Kaskad' unit) is that this jet was downed by friendly fire from a 9K33 Osa SAM air defense system. pic.twitter.com/dICgrrhi4w — NOËL () January 8, 2023

Ha veszteségekről van szó: erre még mindig a legjobb nyilvános forrás az Oryx szakportál, ahol az orosz és ukrán eszközveszteségeket egyaránt fényképpel, dátumbélyeggel hitelesítik, nem csupán „bemondásra” közlik ezt, ahogy teszi ezt Moszkva és Kijev egyaránt.

Az Oryx értékelése szerint Oroszországnak pusztán a számokat figyelembe véve súlyosabb veszteségei vannak mind merevszárnyasok (pl. vadászgépek), mind forgószárnyasok (pl. harci helikopterek) területén, a FlightGlobal listájával összevetve azonban elmondható:

arányaiban Ukrajna veszteségei súlyosabbak, hiszen az ő légierejük számottevően kisebb.

Annak persze nincs értelme, hogy a FlightGlobal 2023-as adataiból kivonjuk az Oryx veszteségeit, hiszen ez két eltérő évet vet össze, a 2022-es lista összevetése viszont már érdekesebb lehet.

A FlightGlobal 2022-es listáját összevetve a 2023-as listával és az Oryx által közölt veszteségekkel elmondható: a FlightGlobal igencsak alábecsülte mindkét oldal eszközveszteségeit. Persze, például harci (Mi-24) és közepes többcélú (Mi-8/17) helikopterekből jelentős utánpótlást kapott Ukrajna a háború kezdete óta, Oroszország pedig több új repülőgépet is rendszerbe állított 2022-ben, de a FlightGlobal szerint Ukrajna csupán nettó 33 katonai repülőgépet vesztett, Oroszország légi flottája pedig még nőtt is: összesen 10 géppel.

Ez az értékelés akár még reális is lehetne, hiszen Oroszország nagyon óvatosan használja légierejét Ukrajnában és folyamatosan állítják rendszerbe az újabb katonai repülőket (pl. Szu-57-eseket), azonban van pár dolog, ami nem stimmel a FlightGlobal számaival.

Ilyen például az, hogy a FlightGlobal szerint Ukrajna nettó 31 vadászbombázót / csatarepülőgépet / elfogó-vadászgépet vesztett, miközben az Oryx már 57 ilyen merevszárnyas megsemmisülését dokumentálta

és arról nincs megerősített hír, hogy Ukrajna lényeges mennyiségű merevszárnyast kapott volna nyugati támogatóitól (elvileg eddig Macedónia és Bulgária küldött csak nekik merevszárnyasokat, 4-4 Szu-25-öst, ezt azonban bőven a lista közzététele után publikálták csak.).

Az Oryx veszteséglistája pedig egyfajta „minimum ismert veszteségként” kezelendő, hiszen nem készül minden katonai eszközveszteségről hiteles felvétel - a valós veszteségek tehát mindkét oldalon magasabbak.

Amit még nagyon fontos megjegyezni: nem csupán attól válhat harcképtelenné egy katonai repülőgép, mert ellenséges találat éri. Ezer másik oka lehet annak, hogy egy katonai repülőgéppel nem lehet többé levegőbe emelkedni, ilyen például:

alkatrész-ellátási problémák,

pilótahiány,

lőszerhiány,

üzemanyaghiány,

műszaki hibák,

a repülőtér, illetve repülőtéri infrastruktúra sérülése.

Ezek a problémák még békeidőben is jelentősen redukálni tudják a légierő készültségi szintjét, nemhogy háborúban, arról viszont még csak tippelni is lehetetlen, hogy például hány MiG-29-es röpképtelen a FlightGlobal által közölt számokból csupán azért, mert nincsenek hozzájuk alkatrészek.

A valóságban tehát valószínűleg sokkal rosszabb állapotban van mind az orosz, mind az ukrán légierő, mint ami ezekből a számokból kiderül, ugyanakkor az orosz légierő tartalékai akárhogy is nézzük, lényegesen magasabbak.

Szlovákia az összes MiG-29-esét odaadja Ukrajnának, kérdés azonban, hogy a 14 gépet számláló flottából pontosan mennyi röpképes. Szlovákia mellett Lengyelország lesz az első olyan NATO-ország, amely vadászgépeket szállít Ukrajnának. Fotó: slezo, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Végül pedig elérkeztünk a kérdéshez, ami mindenkit foglalkoztat a téma kapcsán, a háború eleje óta:

lényegesen nagyobb tartalékokkal, nagy hatótávolságú rakétarendszerek százaival, számottevő stratégiai csapásmérő képességekkel hogy lehet az, hogy nem érte még el az orosz haderő az ukrán légierő totális megsemmisítését?

Nehéz erre a kérdésre csupán egy jó választ adni, a megfejtés valószínűleg ezen tényezők elegyében keresendő:

Az orosz légierőt valamiért rendkívül óvatosan használja az orosz hadvezetés. Ha a nyugati sajtó / hírszerzési szervek jelentéseit olvassuk, ennek oka az irányított rakéták hiánya, az alkatrészek hiánya, a pilóták hiánya, ha az orosz értékeléseket olvassuk, ennek oka egyedül az, hogy a high-tech katonai repülőgépeket egy esetleges NATO elleni háborúra tartogatja Oroszország. Oroszország nagy hatótávolságú rakétarendszerei lényegesen kevésbé hatékonyak és / vagy kisebb számban állnak az orosz haderő rendelkezésére, mint azt a háború előtt sejteni lehetett. Meg persze ott van az az érv is, hogy ezeket IS tartalékolja Moszkva egy nagyobb háborúra, de legalább hidegháborús nagy hatótávolságú rakétákkal elvileg azért rendelkeznek az oroszok bőven. Ami tény: a NATO folyamatosan szállítja a háború kezdete óta a légvédelmi eszközöket Ukrajnának, a legkorszerűbb, legütőképesebb rendszereket pedig a kijevi kormány nagyvárosainak és repülőtereinek védelmére használja. Ezek a rendszerek ugye nem csupán repülőgépeket, de nagy hatótávolságú rakétákat is semlegesíteni tudnak, tehát a reptereket sokkal nehezebben tudja eleve célba venni az orosz haderő, mint más, például frontvonalhoz közeli cépontokat. A fegyverek mellett a NATO jelentős logisztikai, műszaki és hírszerzési támogatást ad Ukrajnának. Ismert tény például, hogy az amerikai hírszerzés segít Ukrajnának megjósolni, hogy mely légi támaszpontokat készül Oroszország megtámadni, majd erre reagálva az ukránok elmozgatják a gépeket a veszélyeztetett támaszpontokról. Emellett az Egyesült Államok és más NATO országok műszaki támogatásának köszönhetően állandó javítás alatt áll Ukrajna katonai és civil infrastruktúrája, így például az erőművek, repülőterek is. A harcok az elmúlt hónapokban egyértelműen a Donbaszra koncentrálódtak, ráadásul mindkét oldal jelentős részben szárazföldi csapatokat vetett be, tartva az ellenség megerősített légvédelmi képességeitől. Az ukrán és orosz légi veszteségek így egyaránt alacsonyabbak voltak, mint a háború első napjaiban. Ukrajna területe nagyon jelentős: az orosz légierőnek 600 ezer négyzetkilométernyi légteret kellene biztosítania, úgy, hogy a terület jelentős része erdős, fás – bármikor érheti támadás az orosz légierőt egy kisebb erdőből, fasorból egy Stinger vagy Igla MANPADS, vagy egy rejtőzködő csapatlégvédelmi jármű felől.

A fenti adatokból kiderül: ha nagyon akarná, Oroszország akár rá is küldhetne Ukrajnára 1000 katonai repülőgépet, a jelentős légvédelmi tevékenység miatt azonban nagyon súlyos veszteségek keletkeznének az orosz levegő harcászati képességekben, így adott esetben az országnak nem maradna tartaléka arra, hogy a következő években megvédje területét. Azt persze nem tudni, hogy az eszközminőség, pilótahiány, lőszerhiány mennyire játszik valóban szerepet ebben a döntésben – ha a nyugati szervezetekre hallgatunk, Oroszország már kétszer kifogyott mindenből, ha a moszkvai jelentéseket olvassuk, az orosz haderő erejének 10%-át felhasználva legyőzte az egész NATO-t a Donbaszban.

Az is lehet, hogy Oroszország lényegesen nagyobb kárt okozott volna az ukrán légierő és légvédelem képességeiben, ha a háború kezdetén több rakétát, több repülőgépet, több deszantost használnak fel Ukrajna ellen, amíg az ukrán fegyveres erők az invázió kezdeti sokkja alatt vannak és a modern, NATO légvédelmi eszközök sincsenek az országban. Ez azonban nem történt meg, mivel Ukrajnát nemcsak Oroszország, de saját szövetségesei is alábecsülték.

️ Urgent appeal by President : a missile strike on consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.The President called on the world to close the skies over and provide Ukraine with aircraft. @ZelenskyyUa — Verkhovna (Rada) March 6, 2022

A most kialakult helyzet alapján viszont abszolút nem nevezhető logikátlannak az orosz hadvezetés abbéli döntése, hogy konzerválják az orosz katonai repülési képességeket, feláldozva inkább a hadműveletekben a kevésbé értékes és könnyebben pótolható szárazföldi járműveket és gyalogságot. Ugyanakkor a fronton harcoló orosz katonáknak így továbbra is tartaniuk kell attól, hogy netán célba veszi őket egy kósza Szu-25-ös vagy egy sufnituning csapásmérő drón, a háború pedig még akár el is húzódhat addig, hogy az ukrán lobbi végül elérje az ukrán légierő F-16-osokkal való felszerelését, ami Oroszországnak még veszélyesebb helyzetet teremt.

Az orosz hadvezetés biztosan azzal tervez, hogy az idő nekik kedvez, hiszen Oroszország lényegesen nagyobb tartalékokkal rendelkezik szinte mindenből, mint Ukrajna, ugyanakkor ez az értékelés nem biztos, hogy megállja a helyét, ha a NATO továbbra is kitartóan pumpálja a fegyvereket az ukrán frontra. Főleg, ha egyes NATO-országok még úgy is döntenek, hogy hajlandók saját védelmi képességeik árán segíteni Ukrajnát az orosz agresszióval szemben.