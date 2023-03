Hiába panaszolta, a Biden-adminisztráció nem adott meghívót a magyar kormánynak

A Biden-adminisztráció 121 ország vezetőit várja a március 28–30. közötti Demokrácia Csúcstalálkozóra, de Magyarország és Törökország nem kapott meghívót. A budapesti kormány állítólag jelezte aggályait, de így sem vehetnek részt.

Március 28. és 30. között tartja meg az Egyesült Államok a szövetséges országainak számára a Demokrácia Csúcstalálkozót. A tanácskozáson 121 ország vehet részt, de Magyarország és Törökország nincs a meghívottak között - közölte még a héten a Foreign Policy külpolitikai folyóirat, amely szerint a két NATO-szövetséges kihagyásának oka a törökországi és magyarországi demokrácia leépítésével kapcsolatos növekvő amerikai fenntartások.

Mint arról a héten beszámoltunk, az Egyesült Államok külügyminisztériuma a hét elején tette közzé éves országjelentését, a Magyarországról szóló dokumentumban pedig több emberi jogi és jogállamisági aggályt is megfogalmaztak. Így például szóvá tették a szexuális kisebbségek, a menekültek jogainak sérelmét is, de a korrupciós vizsgálatok eredménytelenségével kapcsolatos problémákat is.

A Népszava kérdésére megerősítette az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, hogy a magyar kormány nem hivatalos a csúcstalálkozóra. A diplomáciai képviselet szóvivője azt is közölte,

Magyarország kormánya aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy nem kapott meghívást a csúcstalálkozóra.

A mostani csúcstalálkozó eseményeit az Egyesült Államok mellett még három országban, Costa Ricában, Dél-Koreában, Hollandiában és Zambiában tartják meg. Néhány eseményen Joe Biden amerikai elnök is részt vesz.

Az eseményre már 2021-ben sem volt hivatalos a magyar kormány, de akkor csak 110 másik országot vártak a tanácskozásra. Akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter annyival kommentálta a lépést, hogy a magyar kormány "nem szorul rá" hogy bárki "érettségivizsga-jelleggel bírálgassa el" a magyar demokrácia állapotát.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államokból rendszeres bírálatok érik a magyar vezetést. David Pressman nagykövet kommunikációs konfliktusba is került a magyar kormánnyal, márciusban pedig a Fehér Házban és a Republikánus, valamint a Demokrata Pártok képviselőinek is beszélt a hazai helyzetről. Többször is bírálta a kormányt az amerikaellenes retorika és a Kreml-barát politikai megnyilatkozások miatt.

