Nagyon súlyos helyzetbe került Putyin magánhadserege - Kiadta a Kreml a kilövési engedélyt?

Az elmúlt hetekben egymás után érkeztek a hírek arról, hogy nehéz helyzetbe került a Jevgenyij Prigozsin vezette orosz Wagner zsoldoscsoport. Akadozó lőszerszállítmányok, brutális emberveszteségek, letartóztatások és folyamatos viták övezik Putyin magánhadseregét, de miért ilyen ellentmondásos a háború egyik legsikeresebb orosz katonai alakulata, és miért vélik sokan úgy, hogy az orosz belpolitikára is komoly hatással lehet Prigozsin? Nézzük.

Háborúznak helyettünk

A modern hadviselésben a különféle katonai magánvállalatok rendeltetése általában az, hogy olyan feladatokat lássanak el, melyekkel levehetik a terhet egy-egy állam reguláris haderejének válláról olyan területeken, melyek nem tartoznak közvetlenül a harci cselekmények kategóriájába. Ide tartozik például a személy- és objektumvédelem, a kiképzés, de akár a szemétszállítás, vagy a katonai táborok felépítése is.

A Wagner-csoport a fentiekkel szemben sokkal jobban hasonlít a késő középkor és a kora újkor zsoldoshadseregeire. A Wagner rendelkezik saját páncélozott járművekkel, harckocsikkal, repülőgépekkel, ráadásul a világ talán legnagyobb emberállományával is.

Míg a modern katonai magánvállalatok többé-kevésbé piaci alapon dolgoznak, addig a Wagner a gyakorlatban egy, az orosz reguláris haderővel párhuzamosan működő, de kizárólag Moszkvához hű entitás, melynek feladata elsősorban az, hogy olyan konfliktuszónákban érvényesítse Moszkva akaratát, mint például Afrika, mindezt pedig anélkül, hogy nemzetközi jogi szempontból az orosz kormányzattal egyértelműen összeköthetőek legyenek.

Összefoglalva tehát a Wagner feladata meglehetősen egyszerű: Oroszország nevében háborúzni anélkül, hogy Moszkvának a saját csapatait kéne külföldre vezényelnie.

Amikor visszaütnek...

Ez a feladat tavaly februárban változott meg látványosan, amikoris a Wagner zsoldosai az Ukrajna elleni orosz támadás élvonalában jelentek meg, elsősorban a Donbasz környékén. A konfliktus során fény derült a PMC-k egyik legkomolyabb hiányosságára: kétségtelen az, hogy egy valós katonai háttérrel, és megfelelő felszereléssel ellátott emberek a harctéren jobb teljesítményt nyújtanak, mint a gyengén felszerelt és általában teljesen képzetlen arab vagy afrikai milíciák, Ukrajnában azonban a Wagner egy reguláris hadsereggel találta szembe magát.

Ebben a helyzetben derült fény arra, hogy a rettegett zsoldoscsapat a gyakorlatban nem nyújtott jobb teljesítményt más orosz katonai alakulatoknál, sőt, elterjedt nézet az, hogy a börtönből toborzott zsoldosok a sorozott orosz katonákhoz hasonlóan gyengén szerepeltek a donbaszi harcok során.

Szálka a szemben

Az állítólagos gyenge teljesítménytől függetlenül egy valami elvitathatatlan: a háború legutóbbi pár hónapjában a Wagner volt az egyetlen olyan katonai alakulat, amely aktívan próbálta meg áttörni az ukrán védelmet, elsősorban a gyakran Sztálingrádhoz hasonlított Bahmut városánál.

Oroszországban – mint lényegében minden katonai nagyhatalomban – a fegyveres erőknek magas presztízse van, mitöbb, az elmaradottabb régiókban a katonai szolgálat gyakran az egyetlen kitörési lehetőség.

Ezzel szemben a Wagner hivatalosan nem képezi az orosz fegyveres erők részét, azzal párhuzamosan működik, elméletileg semelyik orosz főtisztnek nem tartoznak felelősséggel.

Ezzel pedig el is érkeztünk a Wagner és az orosz katonai vezetés közötti egyik legfontosabb konfliktusforráshoz: míg Ukrajnában olyan nagy múltú katonai alakulatok szenvednek brutális veszteségeket, mint például az északon tevékenykedő 1. Számú Gárda Harckocsizó Hadtest, addig az ilyen tradíciókkal nem rendelkező Wagner nemhogy megkerülheti a katonai apparátust, de sokáig úgy tűnt, hogy hosszú idő után az első érdemi győzelmet is felkínálhatják Putyinnak Bahmut elfoglalásával.

Prigozhin said that in 2024 he decided to go to the presidential elections in Ukraine. #Wagner — maike (@maike809588) March 15, 2023

Az orosz haderő, és a zsoldosok közötti konfliktus hónapok óta a legalacsonyabb szinteken is érzékelhető: korábban videók jelentek meg arról, hogy zsoldosok katonákkal, vagy akár az FSZB embereivel is összeverekednek, az orosz sorkatonák pedig többször töltöttek föl videókat, melyben Jevgenyij Prigozsint arra kérték, hogy „vegye át” őket az orosz hadseregtől, ahol elviselhetetlen körülményeket kell kiállniuk.

Putyin séfje

Prigozsin az orosz politikai-katonai élet egyik legérdekesebb figurája.

Az eredetileg a Kreml cateringjéért felelős Prigozsin az orosz tábornokokhoz és politikusokhoz képest gyakran kíméletlenül őszinte, bátran kritizálja az orosz hadvezetést, a közösségi médiában még attól sem riad vissza, hogy a saját embereinek halomba rakott holttesteivel jelezze a vezérkar számára azt, hogy több lőszerre van szükségük.

Prigozhin holding dog tags of the killed Wagner fighters. He is proposing that Russian businessmen should pick a dog tag at random and then take care of the family of the dead fighter. #Russia — Natalka (@NatalkaKyiv) March 16, 2023

A Wagner-vezér mindemellett sikeresen felvett egyfajta Napóleoni karaktert is: míg az orosz katonai felsővezetés általában a fronttól biztonságos távolban tartózkodik, addig Prigozsin rendszeresen jelentkezik be mindössze néhány kilométerre a harcok helyszínétől, mindezt golyóálló mellényben, sisakban, egy egyszerű AKSZ-74U gépkarabéllyal a kezében. Köztudott ugyan, hogy Putyin séfje hatalmas vagyonnal bír, mégis egyszerű katonának öltözik, gyakran látni azt, ahogy az embereivel beszél, így valószínű az, hogy népszerűbb katonai vezető, mint a legtöbb hivatásos orosz katonatiszt.

Elszabadult hajóágyú

Prigozsin az orosz propagandagépezet kommunikációjának szöges ellentétét mutatja: az ukrán haderőt kompetens ellenfélként írja le, nyilatkozik a „különleges katonai művelet” nehézségeiről, ráadásul úgy tűnik, hogy gyakorlatilag semmilyen tiszteletet nem mutat Szergej Sojgu orosz hadügyminiszter felé. Egyes pletykák szerint éppen a Wagner-vezér kezelhetetlensége volt az egyik fő oka annak, hogy a Kreml Valerij Geraszimov vezérkari főnököt nevezte ki az ukrajnai harcok közvetlen parancsnokának.

Geraszimov az orosz fegyveres erők legnagyobb tiszteletben álló főtisztje, aki történetesen híresen rossz viszonyt ápol a haderő rendszerén kívülről érkező Prigozsinnal.

Bár Oroszországban a politikai versengés nyugaton elterjedt változata lényegében ismeretlen, a mindenkori vezér, azaz Vlagyimir Putyin elnök kegyeiért kiélezett harc folyik a Kreml falai között. Prigozsin a háború korai szakaszában egy oligarchából az orosz büszkeség megmentőjévé vált, ezzel pedig valószínűleg a politikai és katonai elit számos tagjára ráijesztett, hiszen egy olyan közegről beszélünk, ahol a rosszul teljesítő, kegyvesztett játékosok gyakran követnek el öngyilkosságot azzal, hogy kétszer hátbalövik magukat, vagy esnek ki különböző magas épületek ablakain.

Nem lehet biztosra tudni azt, hogy maga Putyin elnök is fenyegetést lát-e Prigozsinban, hiszen a Wagner-vezér váratlan halála a „különleges katonai művelet” szempontjából katasztrofális következményekkel járna, hiszen Moszkva lényegében lefejezné a legaktívabban harcoló alakulatát.

Az azonban korántsem elképzelhetetlen, hogy a Wagner csoport utánpótlási problémái nem egyszerűen az orosz ellátórendszer túlterheltségéből erednek: azzal, hogy a túlzottan népszerű, híres katonai alakulatot esztelenül a bahmuti géppuskafészkeknek terelik, mindeközben pedig csökkentik az ellátmányt, illetve ellehetetlenítik a börtönökből való toborzást az orosz vezérkar tisztjei két legyet üthetnek egy csapásra:

megregulázhatják a túl nagyra nőtt katonai alakulatot, illetve az orosz haderő bevetése nélkül elfoglalhatják a hónapok óta kitartó Bahmutot.

Prigozhin directly accuses the Russian MoD of purposefully cutting ammo supplies in order to prevent Wagner from taking Bakhut under any circumstances, because pic.twitter.com/c0wI95F2xM — Dmitri (@wartranslated) March 15, 2023

Az, hogy a különböző katonai alakulatok egymással versengenek korántsem egyedi jelenség: Sztálin már a második világháborúban előszeretettel hergelte tábornokait azzal, hogy a „vetélytársak” jobb teljesítményt nyújtanak, sőt, arról is sok forrás értekezik, hogy az Egyesült Államok azért nem tudta rendezni az Iraki politikai viszonyokat az ország megszállása után, mert a Pentagon és a Fehér Ház már-már egymás munkáját szabotálva igyekezett saját elképzeléseinek érvényt szerezni.

Egyelőre nem lehet teljes magabiztossággal azt állítani, hogy a Wagner csoport túlnőtt a szerepkörén. Az, hogy mi lesz a zsoldosok sorsa valószínűleg csak Bahmut eleste után fog kiderülni:

amennyiben az orosz hadvezetés a város elfoglalása után azonnal újabb, magas emberveszteségekkel járó akciókba küldi Prigozsin embereit, úgy lényegében kijelenthető az, hogy a Wagner kivéreztetése Moszkva célja.

Kevésbé valószínű az, hogy a donbaszi település megszállása után a vezérkar hagyni fogja Prigozsinnak azt, hogy korábbi, több tízezres létszámára töltse föl a magánhadsereget. A Wagner a reguláris erők egyfajta ellenzékeként tevékenykedik, egy ilyen mértékben megosztott haderő pedig egyszerűen nem tud hatékonyan működni.

Címlapkép: orosz katonák készülnek a 2014-es győzelmi napi parádéra. A címlapkép illusztráció, forrása: Vyacheslav Argenberg via Wikimedia Commons