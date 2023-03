Videó: második világháborús „Sztálin-orgona” az orosz utakon – hová viszik őket az oroszok?

A Katyusa a második világháború során kifejlesztett és az oroszok által nagy tömegben használt rakéta-sorozatvető, amelyet előszeretettel becéztek Sztálin-orgonának is. A Katyusa-k legtöbbször egy teherautóból és rászerelt indítóállványból tevődtek össze, első éles bevetésére 1941-ben került sor. A leginkább elterjedt változata a BM-13 ZiSz-6 tehergépkocsira szerelt 8 darab indítócsővel rendelkező változat volt.

A most felkerült felvételen az orosz utakon látható egy ilyen rakéta-sorozatvető, egy orosz konvoj részeként. A konvojban ezen kívül két második világháborúban használt vontatott löveg is felfedezhető. A konvoj úticélja és a felvétel készítésének helyszíne egyelőre ismeretlen.

Russians are moving Katyusha rocket launchers on Zis-151 or Zil-157 trucks from 1940s or 1950s, headed by even older Zis-6 trucks from 1930s.Source: https://t.co/NZOFr5MfDP