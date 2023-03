Durva videók: elszabadult a pokol Franciaországban, lángokban az utcák

Hetek óta tartanak a tüntetések Franciaországban az Emmanuel Macron elnök és az Élisabeth Borne miniszterelnök kormánya által tervbe vett és keresztülvitt nyugdíjreform miatt. A demonstrációk egyre jobban eldurvultak, amit lángoló utcák és lángoló (rendőr)autók is jeleznek.

Ezen a felvételen civilek békésen üldögélnek egy párizsi vendéglátóhely teraszán, miközben a háttérben lángol a valószínűleg fölgyújtott szemét.

France is basically a New Yorker cartoon right now pic.twitter.com/3hXW5tXpev — Populism (Updates) March 26, 2023

Egy másik, hasonló felvételen Párizsban (más források szerint Lyonban) ülnek emberek egy étteremben, miközben a háttérben lángol az utca.

Parisians eating as Paris burns. Bizarre pic.twitter.com/FqBrDZKhOs — Disidente (Incontrolable) March 21, 2023

A nyugat-franciaországi Sainte-Soline-ben e szombaton nyilvánosságra került fölvételen klímaaktivisták dobálnak Molotov-koktélokat rendőrautókra, amelyek lángra kapnak:

BREAKING:Major attack by climate change activists against the French police in Sainte Soline.Molotov cocktails used by the attackers. Several police officers are injured. pic.twitter.com/rAJvgbHnp1 — Visegrád (24) March 25, 2023

További fölvételek:

FRANCE - Paris, still trying to free itself from a man who has disregarded his Parliament and democracy 11 times in 2 years.On the brink now pic.twitter.com/vJsApRQzui — Bernie's (Tweets) March 25, 2023

Paris burns and Macron appears to remove a $80,000 watch off his wrist live on air, because he's one of us, peasants...The French are protesting Macron's pension reform, which seeks to increase the pension age from 62 to 64. pic.twitter.com/VMOi1OQLbz — nok (er) March 26, 2023

Élisabeth Borne hivatala vasárnap bejelentette, a kormányfő ellenzéki és szakszervezeti vezetőkkel találkozik az április 3-i héten, hogy véget vessenek a hetek óta tartó tüntetéseknek – írja a Reuters.

A szakszervezetek most keddre újabb országos tüntetést jelentettek be a nyugdíjreform ellen.

Az elszabaduló tüntetések miatt le kellett mondani III. Károly brit uralkodó vasárnaptól keddig tervezett útját, amely a király első hivatalos külföldi látogatása lett volna.

Címlapkép: Tüntetés Párizsban 2023. március 23-án. Firas Abdullah/Anadolu Agency via Getty Images