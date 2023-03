Kimondta az ukrán tábornok, miért nem adják föl Bahmutot

Szirszkij elmondta, a Bahmutért zajló csata legintenzívebb szakasza továbbra is tart, a helyzet nehéz, miközben az ellenség jelentős ember-, fegyver- és eszközveszteségeket szenved, ugyanakkor nem hagy föl a támadó műveletekkel.

Bahmut védelmét katonai szükségszerűség indokolja

– jegyezte meg a parancsnok.

Ugyanakkor nemcsak az oroszok, az ukránok is jelentős veszteségeket szenvednek Bahmutnál.

Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnök szombaton azt mondta, sikerült stabilizálni a helyzetet Bahmutban.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) legújabb térképén így áll a helyzet Bahmutban és a donyecki frontvonalon.

The continuing of offensive operations around and , as well as along the and western front lines, is a further indicator that remains committed to victory in a protracted war. #Russian