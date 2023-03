Posztapokaliptikus tájjá változott a „második Bahmut”

A békeidőben 30 ezres, a Donyeck város közelében, Bahmuttól mintegy 90 kilométerre délnyugatra található településen mára mindössze 2000-en maradtak.

Szomorú, hogy ezt kell mondanom, de Avdijivka egyre inkább egy posztapokaliptikus film helyszínévé változik

– mondta Barabas.

Hozzátette, a még ott lévő közüzemi dolgozók evakuálása megkezdődött, a mobil vételt pedig kikapcsolják, mivel a városba beférkőztek az orosz csapatok besúgói.

Előbb a brit védelmi minisztérium, ennek nyomán pedig később az ukrán katonai vezetés is „második Bahmutnak” nevezte Avdijivkát.

A vasárnapi orosz tüzérségi támadásokban két magas épületet is találat ért.

️The Russian military launched a missile attack on , Region, the head of the President's Office Andriy reported.As a result, two houses were destroyed. According to preliminary information, there were no casualties.: Telegram / Andriy Yermak #Avdiivka