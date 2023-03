A NATO elítéli Putyin nukleáris retorikáját, ostrom alatt a „második Bahmut” – Háborús híreink hétfőn

Egyre nagyobb az elégedetlenség az Európai Bizottságnál, hogy sok tagállam hevenyészetten jelenti le az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések alkalmazását, vagy egyáltalán nem aktív a szankciók végrehajtásában. Most Brüsszel kőkeményen bevasalná a tagállamokon a lépések alkalmazását, és más országok mellett a magyar kormány is szamárpadba kerülhet - értesült a Portfolio. Eközben már arra is vannak tervek, hogy a lefoglalt orosz vagyonelemeket befektessék, vagy Ukrajnának utalják át.