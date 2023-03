Súlyos videó: hősies tettet hajtott végre egy ukrán katona, az utolsó pillanatban sikerült elkerülni a tragédiát

Az esetről videó is készült: az látható rajta, hogy az ukrán katona több lövést is lead a levegőbe, hogy figyelmeztesse frontra igyekvő társait a veszélyre. Azt kiabálja: az oroszok az út jobb oldalán rejtőzködnek, ha tovább haladnak, bele fognak futni egy rajtaütésbe. A felvételen jól látszik: a busz megáll, az ukrán katonák kiszállnak belőle.

Wounded Ukrainian soldier stops a van with Ukrainian soldiers from unknowingly heading toward an enemy-held position. pic.twitter.com/8LltJYlupN