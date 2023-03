Tényleg elpárolog lassan az orosz hadsereg? Van egy hatalmas probléma, amiről senki nem beszél

Nyugati hírszerzési jelentésekben és elemzői értékelésekben rendszeresen fel-felbukkan az a megállapítás, hogy az orosz haderő készletei kifogyóban vannak, netán már ki is fogytak bizonyos eszközökből – gyakran emlegetett tényező például a szárazföldi harcjárművek, a precíziós rakéták és tüzérségi lőszerek hiánya. Kevesebb szó esik arról, hogy bár az orosz hadiipar a nemzetközi szankciók és az elhúzódó háború miatt biztos nehéz helyzetben van, az orosz gazdaság többé-kevésbé adaptívnak bizonyult a szankciós környezetre nézve, az orosz hadiipar pedig szépen lassan elkezdett átállni a háborús termelésre. Abban tehát egyelőre abszolút nem lehet reménykedni, hogy egyik pillanatról a másikra egyszerűen csak elfogynak az orosz fegyverek, ami a haderő totális összeomlásához fog vezetni.

Lassan elfogy az orosz haderő?

Orosz drónok maradványai egy ukrán védelmi minisztérium által tartott sajtótájékoztatón. A képen feltűnik egy orosz haderő által Geran-2 néven használt iráni Sahed-136-os kamikaze drón roncsa is. A brit hírszerzés az elmúlt hetekben többször is megírta, hogy az orosz haderő valószínűleg kifogyott az iráni drónokból, kedden azonban újabb támadást kiviteleztek Ukrajna ellen ezekkel az eszközökkel. Fotó forrása: STR/NurPhoto via Getty Images

Nyugati hírszerzési szervezetek, illetve elemzőházak rendszeresen értekeznek arról, hogy Oroszország egyes haditechnikai eszközei kifogyóban vannak.

Erre pár példa:

az észt hírszerzés szerint Oroszországnak már csak három hónapnyi rakétakészlete marad,

az IISS elemzése szerint az orosz haderő tankjainak majdnem fele odaveszett Ukrajnában,

a brit védelmi minisztérium szerint az ukrán infrastruktúrát pusztító, iráni gyártmányú Sahed-drónokból valószínűleg kifogyott az orosz haderő.

a Pentagon szerint az orosz haderő tüzérségi lőszerkészletének 75%-a elfogyott.

Ezek alapján az elemzések alapján abszolút az a kép rajzolódhat ki az emberben, hogy az orosz haderő kritikus képességeit teljesen felőrölte már a háború: nincs elég lőszerük, nincs elég járművük, nincs már gyakorlatilag semmijük, amivel támadni tudnak.

Ezek az értékelések akár igazak is lehetnek: az látszik a háború kezdete óta, hogy Oroszország totálisan felkészületlenül, az ukrán nép ellenállását és a NATO proaktivitását egyaránt alábecsülve vágott bele a háborúba. Az is látszik, hogy egyes fegyvernemekben (pl. harckocsik) messze magasabbak a veszteségek, mint amit rövidtávon pótolni tud az orosz hadiipar.

A teljes orosz haderő összeomlását azonban egyelőre kár remélni:

az orosz vezetők tudatosan, hónapok óta dolgoznak azon, hogy az ország ipari termelését átállítsák a szankciók utáni életre, a hadiipari termelést pedig jelentősen fokozzák.

Mennyi az annyi?

Ukrán katona egy hadizsákmánnyá vált T-62M harckocsival. A hadrendből kivont T-62-esek megjelenése a fronton annak testamentuma, hogy az orosz haderő lényegesen nagyobb harckocsi-igénnyel rendelkezik, mint amit az orosz hadiipar le tud gyártani újonnan. Ugyanakkor azt egyelőre kár remélni, hogy az orosz haderő "kifogy" a tankokból, hiszen a régi tankok modernizációja mellett a T-90M harckocsik gyártása is folyamatos. Fotó: Mil.gov.ua via Wikimedia Commons

Nagy kérdés, hogy az orosz haderő jelenleg milyen képességekkel rendelkezik, de még nagyobb kérdés, hogy hosszú távon milyen képességekkel fog rendelkezni, hiszen teljesen világos, hogy a Kreml most már éveken át húzódó háborúval tervez.

Ahogy fentebb is említettük: egyes fegyvernemek esetén most világosan látszik, hogy az orosz haderő lényegesen gyorsabban égeti tartalékait, mint ahogy csupán újonnan gyártott eszközökkel ezt pótolni tudják.

Vegyük például a háború egyik legtöbbet emlegetett és nem mellesleg modern háborúban példátlan ütemben fogyó haditechnikai eszközöket: a harckocsikat.

Az Oryx haditechnikai szakblog még mindig a legmegbízhatóbb forrás, ha harctéri veszteségek összegzéséről van szó, hiszen még mindig ők az egyetlen portál, akik a közölt veszteségszámokat fotókkal, videókkal és dátumbélyeggel is igazolják.

ÖSSZEGZÉSÜK SZERINT EDDIG 9841 OROSZ HARCJÁRMŰ, EZEN BELÜL IS 1984 HARCKOCSI VESZETT EL A HÁBORÚBAN.

A valós szám ráadásul még ennél is magasabb lehet, hiszen nem minden harcjármű-veszteségről készül fotó, videó - amerikai tisztségviselők szerint már tavaly év végére több mint 2000 orosz tank veszett oda a harcokban.

Oroszország jelenleg egyetlen egy tankgyárral rendelkezik, ez az Uralvagonzavod Nyizsnyij Tagil-i üzeme. Nyugati források szerint az üzem havonta 20 harckocsit képes előállítani, vagyis évi 240 darabot, ami világviszonylatban nem mellesleg elég jónak számít (Németország például mindössze évi 50 új Leopard-harckocsit képes legyártani jelenlegi kapacitásaival).

Assembly of the latest Russian T-90M in one of the Uralvagonzavod factories. The enterprise works in several shifts. pic.twitter.com/zA2YVXEfwR — Clash (Report) January 10, 2023

Amiről az orosz tankok elfogyását prognosztizáló nyugati jelentések aránylag keveset értekeznek az, hogy orosz vezetők az orosz tankgyártó-kapacitást jelentősen fokozni szeretnék: Dimitrij Medvegyev orosz nemzetbiztonsági tanács-alelnök szerint Oroszország hamarosan 1500 harckocsit lesz képes évente legyártani.

Vlagyimir Putyin orosz elnök ennél konzervatívabb becslést mondott be: ő arról beszélt nemrég az orosz médiának, hogy három év alatt fognak 1600 tankot gyártani ÉS modernizálni, ami ugye

évi kb. 530 harckocsi hadrendbe állítását jelenti.

Ez modernizációval együtt még akár reális szám is lehet.

Még egy dologra érdemes felhívni a figyelmet, annak kapcsán, amit Putyin mondott: az orosz elnök szerint az 1600 rendszerbe állított tank lényegesen magasabb szám, mint amit a NATO képes Ukrajnának küldeni.

Hogy ez mennyire lesz igaz, egyedül a NATO-országok vezetőin múlik, de az mindenesetre tény, hogy évi 530 tank több, mint amit Ukrajna egy év alatt megkapott eddig támogatóitól.

Az Oryx szakblog szerint bő egy év alatt Ukrajna 735 tank leszállítására kapott ígéretet nyugati támogatóitól, ebből 504-et kaptak eddig meg az ukránok, ami enyhén alacsonyabb szám, mint amit az oroszok gyártani képesek Putyin szerint. Ugyanakkor érdemes megjegyezni: a leszállított több mint 500 tank elsősorban régi, szovjet mintájú cseh, szlovák és lengyel tank, melyeket már nem gyártanak, a modern, NATO tankokkal pedig lényegesen konzervatívabban bántak eddig Ukrajna nyugati támogatói (kb. 200 NATO-tankot ígértek az év végéig, de ennek zöme az 1960-70-as években gyártott Leopard 1A5-ös és 1980-as években gyártott Leopard 2A4-es harckocsi).

Ezek alapján tehát – ha Oroszország valóban teljesíti az 500+-os éves harckocsi-outputot, lehet, hogy tényleg felül tudják múlni az Ukrajnának juttatott harckocsik mennyiségét.

Így egyelőre hiába veszít több tankot Oroszország, mint amennyit pótolni tud: hosszú távon a döntő kérdés az lesz, hogy melyik ország tud több tankot a frontvonalra juttatni, nem az, hogy eddig ki mennyit vesztett.

Ugyanakkor persze, szót kell ejteni olyan tényezőkről is, mint a harckocsik technológiai felszereltsége, a kezelők képzettsége, motivációja, stb. is. Ebből következik, hogy csupán számok alapján nem lehet eldönteni, hogy melyik oldal kerekedik majd felül a másikon, hiszen a háborúkat nem a fegyverek darabszáma dönti el. Nem kizárt, hogy Ukrajna alacsonyabb mennyiségű, modernebb harckocsival nagyobb sikereket tud majd elérni műveleti szempontból, mint az oroszok több, rosszabb minőségű harckocsival, de hogy milyen túlerő-aránynál billen át a mérleg nyelve, azt most még abszolút nem látni.

A tankok persze csupán egy fegyvertípus a háború egészében; azért hoztuk ezeket példának, mert talán a harckocsikat övezi a legnagyobb érdeklődés laikusok és szakértők részéről egyaránt.

A harckocsik mellett számtalan olyan fegyver van, melyeknek állományáról csak vad becslések vannak, ugyanakkor döntő fontosságúak lehetnek a háborúban: ilyen például a gyalogság, a légierő, a felderítő eszközök, az elektronikus harcászati képesség, a drónok, a légvédelem, stb. Ukrajna például rendszeresen tesz közzé becsléseket Oroszország rakétakészleteiről, de ezeknek a számoknak hitelességét lehetetlen ellenőrizni.

Az ukrán rakéta-állomány becslésekkel ugyanakkor érdemes lehet egy kicsit részletesebben foglalkozni, mert még ha nem is teljesen pontosak, hordoznak magukban pár érdekes következtetést. Az Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter által rendszeresen közzétett számok sajátossága, hogy amellett, hogy az orosz rakétatartalékokat feltüntetik benne, tartalmaznak információkat arról is, hogy az oroszok egyes rakétatípusokból mennyit gyártottak a háború alatt.

Amit az ukránok tudni vélnek, az például, hogy 2023. február 23-tól november 18-ig az orosz hadiipar

48 Iszkander -rakétarendszerrel kompatibilis nagy hatótávolságú rakétát,

-rakétarendszerrel kompatibilis nagy hatótávolságú rakétát, 120 Kalibr -cirkálórakétát,

-cirkálórakétát, 120 H-101 -es légi indítású cirkálórakátát,

-es légi indítású cirkálórakátát, 360 H-35 -ös hajó elleni rakétát,

-ös hajó elleni rakétát, 16 Kinzsal hiperszonikus rakétát gyártott le.

️Reznikov: Russia has used most of its high-precision missile arsenal in Ukraine.According to the data published by Defense Minister Oleksii Reznikov, Russia has 119 Iskander missiles left in stock compared to 900 before the start of the all-out war.Source: Oleksii Reznikov pic.twitter.com/Z4qma3yYHJ — The (Kyiv) November 22, 2022

Az ukránok számai szerint az oroszok még mindig lényegesen gyorsabban ürítették a rakétakészletüket, mint amit a hadiipar pótolni tudott, ugyanakkor az értékelésnek van egy másik, ritkán hangoztatott tanulsága is:

a kifejezetten high-tech orosz hadicélú rakétaipar a nemzetközi szankciók ellenére működőképes maradt és képes évi több száz rakéta előállítására.

Iszkander rakétarendszer egy háború előtti hadgyakorlaton. Elképzelhető, hogy az orosz haderő Iszkander-indítókkal kompatibilis tartalékai megcsappantak már a háború miatt, ez azonban csak egy Oroszország nagy hatótávolságú rakétarendszerei közül. Fotó: Boevaya mashina, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ekkora gyártókapacitás persze aligha lesz elég ahhoz, hogy Ukrajna összeomlását előidézze, hiszen a gyártottnál lényegesen több rakétát lőttek el eddig a továbbra is ellenálló országra az oroszok, ugyanakkor Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter épp a napokban jelentette be az orosz rakétagyártás jelentős fokozását.

Végül széljegyzeten érdemes pár szót ejteni az orosz légi képességekről is. Az orosz hadvezetés rendkívül óvatosan használja az orosz légierőt a háború kezdete óta – ennek számos technikai és stratégiai oka is lehet.

De ami érdekes az egésszel kapcsolatosan az, hogy az oroszpártisággal aligha vádolható FlightGlobal adatai szerint nemhogy nem csökkent, de még nőtt is az orosz légierő mérete a háború ellenére.

Erről itt írtunk részletesen:

Ettől aligha térdel le az orosz haderő

Elhúzódó háborúkban általában jellemző, hogy először a jól képzett katonák, felhalmozott high-tech fegyverek fogynak el, aztán sok esetben az dönti el a konfliktusokat, hogy adott oldal mennyi rosszul képzett, egyszerűen gyártható és használható fegyverrel felszerelt katonát képes a frontra önteni.

Az tehát, hogy egyik vagy másik ország „kifogy” bizonyos eszközökből, abszolút nem szokatlan dolog egy ilyen intenzitású konfliktus során.

Amikor egy adott ország igazán szorult helyzetbe kerül, akkor kerülnek elő az olyan megoldások, mint a Volkssturmgewehr, az irányzék nélküli Arisaka-puska vagy a bambusznádból kifaragott lándzsa, mint alkalmazandó eszköz géppisztollyal felszerelt katonák ellen. De például közismert, hogy a náci Németország elleni Szövetséges győzelemhez is számos olyan egyszerű, könnyen tömeggyártható és kezelhető fegyver / jármű is hozzájárult, mint a szovjet T-34-es harckocsi, a brit Sten géppisztoly vagy az amerikai Willys MB.

Amikor Oroszország hadiipari képességeiről értekeznek az ország támogatói, vagy esetleg néha független elemzők, gyakran hívják fel a figyelmet arra, hogy ha Oroszország nagyon akarna, „buta” fegyverek tömkelegét önthetné rá Ukrajnára, ahogy tette ezt például a második világháború során a Szovjetunió a tengelyhatalmak ellen harcolva. Ezek az emberek gyakran hívják fel a figyelmet arra is, hogy ilyen fegyvereknek lényegében mindegy, hogy milyen nyugati szankciók vannak érvényben, hiszen egy harckocsi tud lőni hőkamera nélkül, egy repülőgép tud bombázni irányított rakéták nélkül is, a Kalasnyikov pedig működik napelemes red dot irányzék nélkül is.

Ez az értékelés még akár igaz is lehet, de az orosz hadiipar jelenleg még a (viszonylag) high-tech fegyverek gyártására és a régi fegyverek modernizációjára van kalibrálva, sok idő lesz, mire átállítják az orosz vezetők a hadiipart a „butább” fegyverek tömegének gyártására, hiszen az elmúlt harminc évben a világon senki nem készült Európában ilyen intenzitású háborúra - ahogy a NATO európai országai, úgy Oroszország sem.

Oroszország viszont valóban rendelkezik azokkal a természeti és ipari erőforrásokkal, hogy ha nagyon akarják, hosszú távon valóban egyszerűen tömeggyártható és kezelhető fegyverek tömegét ontsák az ukrán frontra – az erre való átállás azonban időbe telik.

Ez idő alatt jöhetnek Oroszországnak kapóra az olyan külföldi beszállítók, mint Irán vagy Észak-Korea, mint áthidaló megoldás.

Oroszország azonban aligha fogja letenni a fegyvert, amíg

a hátország és a hadiipar jelentős része működőképes marad,

az orosz haderő élőerő-utánpótlása biztosított,

az orosz lakosság elhiszi, hogy Oroszország „a létezéséért harcol” Ukrajnában.

Attól tehát, hogy netán elfogynak az orosz Iszkander-rakétarendszerekhez való rakéták, a Sahed-drónok vagy netán akár még a hidegháborús T-72-esek, nem fog összeomlani az orosz haderő.

Félreértés ne essék: az oroszok / szovjetek számos háborút elvesztettek már, legyen szó a szovjet-afgán háborúról, az első csecsen háborúról vagy akár a krími háborúról, de egyik esetben sem az okozta Moszkva kudarcát, hogy egyes fegyvertípusok „elfogytak.”

A NATO vezetőinek inkább arról kell gondolkodniuk, hogyha valóban létfontosságú kérdésként értékelik az orosz haderő Ukrajnában való legyőzését, miképp tudják fokozni Európa és az Egyesült Államok hadiipari gyártókapacitásait.

A fő probléma nyugaton talán az, hogy ezeknek az országoknak úgy kell tudniuk támogatni az Ukrán Fegyveres Erőket, hogy közben a NATO sem veszít jelentősen harcképességéből.

Alighanem ez lesz a következő hónapok, sőt, valószínűleg inkább évek legnagyobb kérdése: valószínűleg jelentős hadiipari gyártókapacitás-bővítésre lesz szükség Európában, hiszen évi 50 új Leopard tank aligha lesz elég ahhoz, hogy az "új hidegháborús" érába sodródó világban Európa megvédje magát egy esetleges orosz fenyegetéstől, miközben lehetséges, hogy Ukrajnában az aktív konfliktus még éveken át elhúzódik.

Aztán a legégetőbb kérdésről nem is beszéltünk még: valószínűleg igaz, hogy Oroszország már elsősorban alacsonyan képzett és rosszul felszerelt "mobikokat" alkalmaz elsősorban az ukrajnai frontvonalakon, de ne feledjük, hogy Oroszország lakossága még mindig majdnem négyszer akkora, mint Ukrajnáé. Azokat az embereket pedig, akik hajlandók hazájuk szolgálatában fegyvert fogni és a frontra menni, nem lehet olyan könnyen pótolni, mint bármilyen haditechnikai eszközt, szankciók ide vagy oda.

