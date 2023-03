Durva videó: rohamra indultak az orosz tankok, de nagyon csúnya meglepetésbe futottak bele

Az összecsapás a Donyeck várostól északnyugatra található Vodjanye határában történt, az oroszok vélhetően a közeli Avdijivkába tartottak, amikor belefutottak a páncéltörő fegyverekkel felszerelt ukrán gyalogosokba.

Az ukránok először a BMP-2-es gyalogsági harcjárművet találták el, az összecsapásról készült felvétel alapján a jármű kezelőinek szerencséje volt és ki tudtak menekülni a lángra kapott járműből.

A BMP-t kísérő három tank (valószínűleg T-80-asok), kevésbé volt szerencsés: mindhárom jármű telitalálatot kapott és hatalmas lőszerrobbanás után teljesen kiégett.

A harckocsikkal elsősorban amerikai Javelin páncéltörő rakéták végeztek.

A csatáról a Ukraine Weapons Tracker tett közzé felvételt.

FELKAVARÓ VIDEÓ!

