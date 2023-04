Friss videó jött Bahmutból: pokoli harcok dúlnak az utcákon

Több háborúval foglalkozó Twitter, és Telegram-fiók is megosztotta egy ukrán katona testkamerás videóját – a Bahmut utcáin zajló heves harcok láthatók rajta.

A videó erősen vágott, különféle napszakokban készült. Egyelőre geolokáció még nem készült a felvételről, így nem tudni, pontosan mikor, a város mely részében vették fel.

Jelenleg az orosz Wagner csoport a városközpontot ostromolja, az ukránok Bahmutban már csak a település nyugati részét irányítják (ahol a központ is található).

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut. have advanced north along the Bakhmutovka river into the central district of the city. pic.twitter.com/XmBuCo8xqb