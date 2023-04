Újabb ígérettel állt elő az orosz védelmi miniszter

A védelmi minisztérium szombaton tette közzé a Telegramon azt a videót, amelyen látható, hogy Sojgu magas rangú katonatisztekkel, köztük Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel tárgyalt.

️Defense Minister Sergei Shoigu held a meeting on the provision of ammunition for the group of troops.According to the minister, production capacities were expanded and the provision of troops with ammunition, including high-precision ammunition, increased many times over. pic.twitter.com/zVwd9M1JhW