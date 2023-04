Hírszerzési jelentés: az orosz veszteségek egy részéért nem is az ukránok, hanem az alkohol a felelős

2023. március 27-én egy orosz Telegram hírcsatorna arról számolt be, hogy a bevetett orosz erők körében rendkívül magas volt az alkoholfogyasztással összefüggő incidensek, bűncselekmények és halálesetek száma egyaránt.

Az orosz parancsnokok azonban a harci hatékonyságot különösen károsan befolyásoló tényezőként tartják számon a széles körben elterjedt alkoholfogyasztást.

Mivel azonban az erős alkoholfogyasztás az orosz társadalom nagy részében jellemző, ezért azt a katonai életben is elfogadottnak tekintik, még a jelenlegi műveletek során is.

A nem harctéren bekövetkezett halálesetek egyéb vezető okai között szerepel a rossz fegyverhasználat, a közúti balesetek és a hipotermia is.

