A NATO gesztusértékű lépéssel üzen a magyar kormánynak

Kedden és szerdán egyeztetnek a NATO-tagországok az ukrajnai háborúról, valamint a Kijevnek nyújtott támogatásokról. A magyar kormány többször is megakasztotta a katonai szövetség és az ukrán fél közötti tárgyalásokat a magyar kisebbségek jogaira hivatkozva, de a mostani találkozón ez is terítékre kerül.

A NATO külügyminiszterei április 4-5-én Brüsszelben üléseznek. Az első napon a NATO-Ukrajna Bizottság (NUC) ülése lesz, ahol a kijevi kormány is képviseltetheti magát, noha a magyar kormány többször is megfúrta, hogy az ukrán felet - mint nem NATO-tagot - bevonják a katonai szövetség tárgyalásaiba. Az ülésen most sem várhatók nagy döntések, de mégis jelentős összejövetelről van szó, mivel 2017 óta ez az első NUC-ülés - derült ki Jens Stoltenberg főtitkár sajtótájékoztatóján.

A szünetelés oka a magyarországi kifogások voltak, amelyek szerint Ukrajna diszkriminálja az országban élő magyar kisebbséget, mivel korlátozzák az ukránok jogszabályok a nyelvhasználatot Kárpátalján. Magyarország tiltakozása ellenére azonban Jens Stoltenberg NATO-főtitkár most úgy döntött, hogy összehívja a bizottságot, de emellett tett egy gesztust is a magyar féle.

Mivel sok szó esik majd az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról és a szövetséghez való egynapi csatlakozásának kilátásairól, de emellett tárgyalják majd a kisebbségek jogait érintő jogszabályokat is.

Valamint Ukrajna csatlakozása kapcsán témák lesznek még a jogállamisági kérdések, az ország reformtörekvéseit és a humanitárius helyzetet is megvitatják.

Címlapkép: Omar Havana/Getty Images. A NATO-főtitkára, Jens Stoltenberg tart sajtótájékoztatót.