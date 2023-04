Lép Amerika: parányi országban törnek borsot Kína orra alá

Az Egyesült Államok megerősítette, hogy nagykövetséget terveznek nyitni a csendes-óceáni szigetország, Vanuatu fővárosában, Port Vilában – számolt be a The Gurdian . A diplomáciai lépés önmagában nem tűnik szokatlannak, azonban a térség nagyhatalmi érdekeit felbolygathatja, hiszen azt Kína hagyományosan a saját érdekterületének tekinti.

Washington habár eddig is rendelkezett diplomáciai kapcsolatokkal az alig 300 ezer fő által lakott szigetországgal, azokat még most is az Új-Guineába kirendelt diplomatái útján gyakorolja. A lépés hátterében a kétoldalú kapcsolatok elmélyítését, így például a klímaválság elleni küzdelemmel való megbirkózást jelölte meg az amerikai kormányzat, hiszen Vanuatu különösen kitett az éghajlatváltozásnak, különösképpen a tengerszint emelkedésének.

Ugyanakkor a lépés egyértelmű fricska is Pekinggel szemben, amely beleilleszkedik az Egyesült Államok elmúlt időszakban folytatott külpolitikájába, amelyet a rivális nagyhatalommal szemben folytat.

Mint ismert, Washington 30 év után nyitotta újra a szintén a térségben található salamon-szigeteki nagykövetségét is, azonban a 700 ezer lakosú állam ennek ellenére Peking barátjának tekinthető. Az utóbbi időszakban az ázsiai nagyhatalommal kötött kikötőfejlesztési programot több millió dollárért, emellett tavaly biztonsági megállapodás is köttetett a két fél között. Kína és a Salamon-szigetek egyre szorosabbra fűződő kapcsolatáról az alábbi elemzésünkben írtunk részletesebben:

