Valamire készülnek az ukránok – Robognak a páncélosok a frontvonalra

A felvételen három harckocsi és hat páncélozott szállító harcjármű látható – a tankok közt feltűnik egy T-80-as és két T-72-es variáns, mögöttük pedig holland gyártmányú YPR-765-ösök láthatók.

Azt nem tudni pontosan, a videó hol készült, így az sem ismert, hogy milyen irányba haladnak a páncélosok. Nem kizárt, hogy ezek a páncélosok már a várható tavaszi offenzívára készülnek - az ilyen videók tavaly augusztusban is gyakoriak voltak.

Armoured column of the Ukrainian 3rd Separate Assault Brigade (former Azov SOF) on the move somewhere in the east.The column consists of one T-80U and two T-72 tanks, as well as six YPR-765 armoured personnel carriers. pic.twitter.com/1GmSKDRLDE