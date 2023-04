Videó készült a földi pokolról: lángba borították az oroszok Vuhledart

A felvételen jól látható az, ahogy a Donyecktől délnyugatra fekvő kisvárost szinte beterítik az orosz tüzérség lövedékei. A különféle gyújtóbombák, mint például a fehérfoszfor lakott területen történő bevetését a legtöbb nemzetközi egyezmény tiltja ugyan, de ezeket a dokumentumokat sem Ukrajna, sem pedig Oroszország nem ratifikálta.

The Russian Army using incendiary munitions against Ukrainian positions in Vuhledar. pic.twitter.com/fcCQGrgcrP