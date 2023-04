Kíméletlen közelharcot vettek videóra: kétszer is nagy szerencséje volt az ukrán harckocsinak 

Az 54. ukrán dandár K2 dandárjának katonái töltöttek fel egy kifejezetten jó minőségű, körülbelül 20 perces videófelvételt az egyik támadásukról. Az orosz állások ellen intézett támadásban két T-72-es harckocsi és egy BMP-2-es gyalogsági harcjármű vesz részt, valahol Szoledár-Szeverszk környékén.

A közel húsz perces összecsapás során az egység egyik páncélosa egészen az orosz lövészárok küszöbéig nyomul előre, miközben két társa távolról fedezi. A páncélos és a beásott gyalogság közötti harcból végül előbbi kerül ki győztesen, miután közvetlen közelről több lövést is lead a harckocsiágyújából az állásokra. Ezt követően a BMP-vel érkező ukrán gyalogság biztosítja a pozíciót.

Az eredeti, két részes videó Youtube-on is elérhető, itt és itt.

A maratoni hosszúságú harctéri felvétel legjelentősebb pontja, a T-72-es harckocsi és a beásott gyalogság közötti közelharc. Az ukrán páncélos ugyanis alig pár méter távolságra közelíti meg a lövészárkot, majd ezt követően tüzet nyit a fő fegyverzetének számító harckocsiágyújából.

A rövid összecsapás során először az egyik, a lövészárokban megbúvó orosz katona próbál Molotov-koktélhoz hasonlító tárgyat dobni a harckocsi irányába, de elvéti a célt. Ezt követően a páncélos hátramenetbe kapcsol, ami minden valószínűséggel megmenti a harckocsizók életét – ugyanis a következő pillanatban

egy páncéltörő rakéta zúg el ott, ahol pár másodperccel korábban a T-72-es tornya volt.

A vakmerő, és egyben szerencsés harckocsi végül megússza az összecsapást, és az ukrán támadó egységnek sikeresen elfoglalják az oroszok pozícióját.

FIGYELEM! A VIDEÓ FELKAVARÓ JELENETEKET IS TARTALMAZ!

The return the T-shaped position by K2 Battalion of the 54th Brigade. The tank shoots a position captured by the Russians from a main gun. Russians attack a tank with an anti-tank missile and miss. Sorry, deleted videos were sped up almost 2x. 1/4 pic.twitter.com/ZgeJLzFr9J