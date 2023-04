Nyilvánosan fakadt ki Medvegyev az orosz merénylet miatt: "a terroristákat kiirtják, mint a veszett kutyákat"

A terrorizmus ismét eljött az utcáinkra és városainkba. Most azonban a terrorhoz azok az erők folyamodtak, akiket legjobb nyugati barátaink a "korszak becsületének és lelkiismeretének" tekintettek; az "önkényuralmi rendszer" ellenfelei; a korrupció ellen harcoló igazságosság rettenthetetlen lovagjai - írja a posztban, majd hozzáteszi:

Most pedig lehulltak a maszkok. Itt van a rendszeren kívüli ellenzékünk "krémje", akik saját népük ellen harcolnak, robbantgatnak és gyilkolnak. Ezek az aljasok nem csak azt kívánják nyíltan, hogy Oroszországot győzzék le, és hazánkat pusztítsák el, hanem most kivégzik polgártársaikat.

Kommentálta Medvegyev a minap egy jelentős követőtáborral rendelkező orosz katonai influenszer, Vldalen Tatarszkij ellen elkövetett robbantásos merényletet, és egyebek mellett hozzátette:

Terroristákkal nem lehet tárgyalni. Kiirtják őket, mint a veszett kutyákat... még ha néha évekbe is telik, mire elkapják őket. A megbocsátás és az együttérzés nem alkalmazható rájuk. Erről szól a magasabb igazságszolgáltatás - írta Twitter-posztjában Medvegyev.

