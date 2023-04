Megérkezett legfontosabb szövetségeséhez Zelenszkij

A délben közzétett videók alapján Zelenszkij sikeresen megérkezett a lengyel fővárosba, ahol többek között Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel is tárgyalni fog.

BREAKING:Zelensky has just started his 3rd official state visit abroad since the Russian invasion.He is meeting with President Andrzej Duda in Warsaw.They will discuss how Poland can best support Ukraines spring offensive against Russia. pic.twitter.com/pOoLbQAIAV