Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója posztolt egy videót, amelyen az látható, hogy folyamatos fekete füst száll fel az orosz védelmi minisztérium épületéből.

Russian media report a fire in a building of Russian defense ministry in Moscow.I wonder what happened. Are some archives burning? pic.twitter.com/VU7MJ7xWA9