Elvérezhet a rettegett Wagner csoport, de az orosz árnyékhadsereg csak tovább erősödik - Vajon mire készül Putyin?

Modern háborúkban talán egyetlen zsoldoscég sem játszott még olyan fontos szerepet, mint az orosz Wagner csoport az Ukrajna ellen folytatott invázióban – az elmúlt hónapokban különösen megnőtt Jevgenyij Prigozsin harcosainak szerepe, ahogy minden szem a Bahmut körüli hadműveletekre szegeződik. Az is példátlannak mondható, hogy Prigozsin milyen durva hangnemben szidalmazza nyilvános, internetes platformokon az orosz hadvezetést, többször is árulónak nevezve Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt. Világos, hogy a Wagner sikerei egyre kellemetlenebbek az orosz katonai elitnek, azt is tudni lehet, hogy több frissen alakult és régebb óta működő PMC is pályázik arra a fontos szerepre, melyet Prigozsin cége az orosz katonai gépezetben és külpolitikában betölt. De melyek ezek és miért fontosak egyáltalán a zsoldoscégek Vlagyimir Putyin Oroszországának? Nézzük.

Egyre kényelmetlenebb a Wagner csoport

Bahmut nagy részét jelenleg a Wagner csoport ellenőrzi. Az orosz zsoldosoknak Szoledár elfoglalása óta rendszeresen súrlódásai vannak az orosz védelmi minisztériummal. Térkép forrása: Twitter

Többször is írtunk arról a néha kifejezetten kiélezett vitáról, amely a Wagner csoport és az orosz reguláris erőket vezető védelmi minisztérium közt zajlik. Ez a vita különösen látványos volt a Bahmut melletti Szoledar elfoglalása közben és után: eleinte a védelmi minisztérium el akarta venni a Wagner elől a település elfoglalásának dicsőségét, aztán pedig Prigozsin árulónak és kollaboránsnak nevezte Valerij Geraszimov vezérkari főnököt és Szergej Sojgu védelmi minisztert, amiért szándékosan megtagadták a Bahmutnál harcoló Wagner zsoldosoktól a lőszerutánpótlást és katonai járműveket.

A vita oka valószínűleg egyszerű pozícióharc: Prigozsin katonai sikerekkel akar magának előnyt kovácsolni Putyinnál, ezeket a sikereket pedig összeköti a reguláris hadvezetés folyamatos bírálatával.

A nézeteltérés addig fajult, hogy Vlagyimir Putyin elnöknek kellett rendet tennie a rivalizáló vezetők közt:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 23. Beleállt Putyin a Wagner és az orosz hadsereg vitájába – Rögtön meg is lett az eredménye

Most épp úgy néz ki, a Wagner hiába ér el relatíve jelentős sikereket az ukrajnai frontvonalakon, valószínűleg le lesz darálva: az egykor közel 50 ezer főt számláló zsoldoscég, ha nem is tűnik el teljesen, méretét és szerepét tekintve alighanem jelentősen redukálva lesz.

Ennek oka egyértelműen az, hogy a Wagner egyszerűen túl nagyra nőtt, irányíthatatlanná vált, maga Prigozsin pedig nyíltan szembe helyezkedett az orosz hatalmi elittel és putyin belső körével.

A vita közben a Wagner zsoldosai volt, hogy személyesen fenyegettek meg orosz városvezetőket, nem kizárt, hogy Moszkvában már a védelmi minisztériumon kívül is sokan érzik azt, hogy a zsoldosbrigád kifejezetten kezd veszélyesen viselkedni:

A curious situation is developing in the balneological resort town of Goryachy Klyuch in Krasnodar Krai, Russia, between the town's administration and PMC Wagner.The town's administration denied the previously approved request for the group to bury mercenaries killed in pic.twitter.com/jBqZZf9udx — Dmitri (@wartranslated) March 18, 2023

Kapcsolódó cikkünk 2023. 03. 20. Lázadozik a Wagner: halálosan megfenyegették egy orosz város vezetőit

Politikai viták ide vagy oda: a Wagner csoport fontos szerepet játszik nem csupán az ukrajnai háborúban, hanem Oroszország de facto árnyékhadseregeként számos közel-keleti és afrikai országban is.

Éppen ezért nem reális az az elképzelés, hogy Moszkva egyik pillanatról a másikra csak úgy feloszlatja a zsoldosbrigádot és hazaküldi az orosz zsoldosokat.

Mindazonáltal egy olyan folyamat egyértelműen megindult, melynek mentén az látható, hogy a Wagner csoport helyett vagy mellett más orosz zsoldosbrigádok is egyre nagyobb szerepet kapnak a Kreml műveleti tervezésében.

A Wagner csoport esetleges eltűnése vagy méretének jelentős leépítése tehát egyáltalán nem fogja azt eredményezni, hogy az orosz zsoldosok aktivitása globálisan visszaesik, sőt, ha a Wagner félreáll, számos más, kisebb cég veheti majd át a helyét.

Sojgu kedvence: a Patriot

Vlagyimir Putyin orosz elnök Szergej Sojgu védelmi miniszterrel (távol) és Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel (közel). A Patriot PMC állítólag a védelmi minisztérium irányítása alá tartozik. Fotó: Mil.ru

Az egyik gyakran hangoztatott érve a Wagner és az orosz védelmi minisztérium dinamikájával foglalkozó elemzéseknek az, hogy Prigozsin és emberei túlságosan önállóvá váltak: már semmiben nem engedik, hogy az orosz védelmi minisztérium irányítsa őket, de már alapvető hadműveleti dolgokról sem hajlandók egyeztetni a reguláris erőkkel, mióta Szergej Szurovikin tábornokot visszaléptette Geraszimov.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 03. 15. Leleplező videó: ezért követik el az oroszok ugyanazokat a súlyos hibákat újra és újra az ukrán fronton

Ezt a problémát egy az egyben orvosolja a Patriot (Hazafi) PMC, egy olyan zsoldoscég, melyet állítólag maga Szergej Sojgu alapított és irányít.

Nyugodtan lehet a Patriotra egyfajta „ellen-Wagnerként” gondolni.

Szervezési tekintetben a Patriotról egyelőre viszonylag keveset tudni: elvileg 2018-ban indult el, szinte teljes egészében volt orosz katonák és hírszerzők alkotják, felszerelésükben és kiképzésükben pedig tevékenyen részt vesz az orosz katonai hírszerzés, a GU vagy GRU. Annyi szinte biztosan elmondható, hogy a Patriot alapvetően jobban felszerelt, képzett és szervezett, mint a Wagner, ebből fakadóan valószínűleg lényegesen alacsonyabb létszámmal is dolgoznak.

A Patriot télen az ukrán frontra is eljutott: miközben a Wagner csoport Bahmutot ostromolta, ők a végeredményében vérfürdővé változott vuhledari offenzívában vettek részt. Azt nem tudni, hogy a Patriot ebben a csatában milyen szerepet játszott, sem azt, hogy milyen veszteségeket szenvedtek, de Vuhledar a mai napig ukrán kézen van, miközben a település határában kiégett orosz harcjárművek százai pihennek.

A Patriot nem mellesleg egyre aktívabb szerepet játszik Oroszország nemzetközi misszióiban is: már évek óta ott vannak Szíriában, nemrég megjelentek Jemenben is, ahol elvileg az Egyesült Arab Emírségek megbízásából harcolnak az Al-Iszlah erői ellen, emellett a Közép-Afrikai Köztársaságban bányavédelmi feladatokat látnak el.

Nem kizárt, hogy – ha valóban megnyesik a Wagner csoportot -, a Patriot lesz elsősorban az a szervezet, amely felváltja a brigádot a fontosabb műveleti színtereken.

Régi motorosok: a Redut

Fighters of the Russian PMC Redut shown near Avdiivka, DonetskId love it if there was a graphic or flowchart that showed all of the various non-state and semi-state controlled groups fighting for Russia in UkrainePictures from Rusvarg on telegram pic.twitter.com/ovPf4hQcst — Carl (Peterson) March 19, 2023

A Patriot mellett a Redut egy olyan orosz PMC, amely viszonylag régóta működik – a csoport valószínűleg még a Wagnernél is korábban jött létre, valamikor a 2000-es évek vége felé. A Redut vezetője egy bizonyos Gennadij Timocsenko, egy finn-örmény állampolgársággal is rendelkező orosz oligarcha, aki elsősorban az orosz energiaszektorban aktív.

Bár a Redut egy régi cég, őket egészen a 2022-es, Ukrajna elleni invázióig teljesen máshogy használta az orosz vezetés, mint a Wagnert vagy a Patriotot. Ők elsősorban orosz tulajdonban lévő energetikai létesítményeket védtek, illetve fontos szállítmányokat kísértek -

vagyis inkább viselkedtek úgy, mint egy klasszikus, nyugati PMC-vállalat, mintsem egy Wagner-stílusú árnyékhadsereg.

Az Ukrajna elleni invázióban azonban a Redut is első naptól fogva részt vesz: ők állítólag a Kijev elleni offenzívához köthető felderítő-műveletek kivitelezésével, valamint az ukrán belső elhárítás és hírszerzés, az SzBU létesítményeinek elfoglalásával voltak megbízva. Állítólag harcoltak emellett Balaklijánál és Harkivnál is, Ukrajna északkeleti részében.

Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a Patriot és a Wagner mellett a Redut egyfajta "zsoldos szpecnaz" szerepét tölti be az ukrajnai háborúban.

Keveset lehet tudni arról, hogy a Redut most éppen mit csinál a fronton: egyes források szerint két műveleti csoport harcol most a Donbaszban a PMC részeként, 200-200 emberrel. A műveleti csoportokat két volt Wagner zsoldos vezeti, de konkrét feladataikról semmit nem tudni.

Új aspiránsok

Convoy PMC personnel sporting Wagner patches. Distinguishing Russian PMCs can be problematic when Wagner is a ubiquitous brand and when companies share personnel and have overlapping leadership. pic.twitter.com/Oqh830G5gR — Jack (Margolin) April 4, 2023

Az ukrajnai háború egyik sajátos jelensége az, hogy számos teljesen új zsoldoscég került megalapításra, ahogy a téli műveletekben a Wagner csoport is egyre fontosabb szerepet kezdett el betölteni.

Csak hogy néhányat említsünk a frissen alapított zsoldosbrigádok közül:

Magánbiztonsági céget alapított a Gazprom , Oroszország energiapiaci óriáscége. Az ő zsoldosaik hivatalosan gázvezetékeket és más, fontos energetikai objektumokat fognak védeni, de abszolút nem kizárható, hogy ahogy a Redut, úgy a Gazprom zsoldosai is előbb-utóbb Ukrajnában találják majd magukat.

, Oroszország energiapiaci óriáscége. Az ő zsoldosaik hivatalosan gázvezetékeket és más, fontos energetikai objektumokat fognak védeni, de abszolút nem kizárható, hogy ahogy a Redut, úgy a Gazprom zsoldosai is előbb-utóbb Ukrajnában találják majd magukat. PMC-t alapított nemrég a Krím oroszok által kinevezett vezetője, Szergej Akszjonov. A vállalat műveleti vezetője egy „Mazaj” nevű Wagner zsoldos lesz, Convoy / Konvoj névre hallgatnak . A Konvoj elvileg teljes egészében azért jött létre, hogy Herszon és a Krím térségében segítsék az orosz reguláris erőket: állítólag olyan jól fel vannak szerelve, hogy saját T-90-es tankjaik és elektronikus harcászati állomásaik is vannak.

A vállalat műveleti vezetője egy „Mazaj” nevű Wagner zsoldos lesz, . A Konvoj elvileg teljes egészében azért jött létre, hogy Herszon és a Krím térségében segítsék az orosz reguláris erőket: állítólag olyan jól fel vannak szerelve, hogy saját T-90-es tankjaik és elektronikus harcászati állomásaik is vannak. Ramzan Kadirov csecsen vezető is bejelentette nemrég, hogy zsoldoscéget tervez alapítani. Azt nem tudni, hogy ez a csecsen PMC mikor jöhet létre - nem kizárt, hogy ezt a projektet lassan felnőttkorúvá váló fiainak szánja Groznij ura.

Széljegyzeten amúgy annyit talán érdemes megjegyezni, hogy az orosz törvények tiltják a zsoldoscégeket és a magánbiztonsági vállalatokat, ez azonban nem akadályozta meg egyebek mellett a Wagner csoportot sem, hogy saját főhadiszállást nyissanak Szentpéterváron.

Minek egyáltalán Oroszországnak ennyi zsoldoscég?

Wagner: trainers are training CAR policemen in close combat. pic.twitter.com/gA8PxIqbIP — Spriter (@Spriter99880) April 1, 2023

A rengeteg régi és új zsoldoscéget szemlélve talán jogosan merül fel az emberben az a kérdés, hogy mi szükség van egyáltalán ennyi zsoldosvállalatra, miért nem hizlalja fel a Kreml például a Patriot PMC-t, ha amúgy is lojálisak Sojguhoz és Putyinhoz.

A válasz alighanem épp a Wagner csoport tevékenységében keresendő:

valószínűleg nem akarja a Kreml azt, hogy túl nagyra hízzon egy újabb zsoldosbrigád és kontrollálhatatlanná váljon.

Jó eséllyel úgy látják, jobb egy decentralizált műveleti struktúra mentén, egyes tevékenységek alapján kiszervezni Oroszország külföldi „árnyékaktivitását,” mintsem minden feladat elvégzését egyetlen cégre bízni.

Az is jó kérdés persze, hogy miért használ Oroszország továbbra is zsoldoscégeket Ukrajnában, Jemenben, Közép-Afrikában, Szíriában vagy Líbiában, amikor mindenki tudja, hogy a vállalatok az orosz kormány akaratát teljesítik.

This map shows casualties inflicted by the Wagner Group in Africa pic.twitter.com/66991gkGpF — Samuel (Ramani) February 7, 2023

Erre a válasz egyebek mellett ezen tényezőkben keresendő:

A nemzetközi jogban a PMC-k alkalmazása még mindig teljesen más következményekkel jár, mint egy nyílt katonai beavatkozás. Mindenki tudja, hogy például a Wagner csoport az orosz kormány akaratát teljesíti, de jogilag a tevékenységük akkor sem feltétlen számít nemzetközi egyezményeket sértő katonai beavatkozásnak, melyet például ENSZ-fórumokon támadni lehet.

Mindenki tudja, hogy például a Wagner csoport az orosz kormány akaratát teljesíti, de jogilag a tevékenységük akkor sem feltétlen számít nemzetközi egyezményeket sértő katonai beavatkozásnak, melyet például ENSZ-fórumokon támadni lehet. A zsoldosoknak és családjaiknak nem járnak azok a kedvezmények, juttatások, melyeket a reguláris erők tagjai kapnak: nem kapnak emelt nyugdíjat, hiteltörlesztési kedvezményt, nem kapnak az árvák és özvegyek olyan kompenzációkat az államtól, mint az elesett katonák családtagjai. A zsoldosok alapvetően többet keresnek, mint a reguláris katonák, de hosszabb távon ezen juttatások hiánya miatt lehet, hogy „olcsóbb” az államnak a zsoldosok finanszírozása.

nem kapnak emelt nyugdíjat, hiteltörlesztési kedvezményt, nem kapnak az árvák és özvegyek olyan kompenzációkat az államtól, mint az elesett katonák családtagjai. A zsoldosok alapvetően többet keresnek, mint a reguláris katonák, de hosszabb távon ezen juttatások hiánya miatt lehet, hogy „olcsóbb” az államnak a zsoldosok finanszírozása. Az orosz lakosság veszteségtűrő képessége alapvetően magasabb a zsoldosokkal szemben , mint a reguláris erőknél, különösen a sorkatonáknál. A zsoldoscégeket ugyanis „fizetett önkéntesek” alkotják, akik „saját akaratukból” harcolnak, így „tudják, hogy mire vállalkoztak,” a katonák viszont „hazájuk védelmében parancsot teljesítenek." A zsoldosok halála tehát alapvetően kevésbé kelt negatív visszhangot az orosz közvéleményben, különösen, ha ráadásul elítélt bűnözőkről van szó.

, mint a reguláris erőknél, különösen a sorkatonáknál. A zsoldoscégeket ugyanis „fizetett önkéntesek” alkotják, akik „saját akaratukból” harcolnak, így „tudják, hogy mire vállalkoztak,” a katonák viszont „hazájuk védelmében parancsot teljesítenek." A zsoldosok halála tehát alapvetően kevésbé kelt negatív visszhangot az orosz közvéleményben, különösen, ha ráadásul elítélt bűnözőkről van szó. Fontos szempont az is, hogy a zsoldosok felszereléséről és ellátásáról is maguk a zsoldoscégek, illetve ezek tagjai gondoskodnak, így a reguláris erők logisztikai képességeit is tehermentesíteni tudják.

Összességében tehát abszolút nem kizárható, hogy a Wagner csoport tényleg felőrlődik Bahmut ostromában, ahogy a zsoldoscégnek egyszerre kell megküzdenie az ukránokkal és a Kremlbe ágyazott, politikailag befolyásos katonai vezetőkkel.

Ettől azonban aligha lehet azt remélni, hogy a Wagnerhez hasonló orosz árnyékhadseregek csak úgy felszívódnak az oroszország által befolyási övezetnek tartott harmadik világbeli országokból.

Sőt, most éppen nagyon úgy néz ki, a háború miatt az orosz zsoldoscégek csak hízni fognak, különösen igaz lesz ez akkor, ha egyszer vége lesz a "különleges műveletnek" és harcedzett orosz veteránok ezrei maradnak majd állás nélkül.

Alighanem igaz lesz, hogy az "új hidegháborús" érában, melyben egyre élesebben helyezkedik szembe ismét az orosz érdekszféra a Nyugattal, mindkét oldalon fontos szerepet fognak játszani a zsoldoscégek, függetlenül attól, hogy Jevgenyij Prigozsin és a Wagner csoport elvérzik-e Bahmutnál vagy sem.

Címlapkép: orosz deszantos egy hadgyakorlaton. Fotó: Mil.ru via Wikimedia Commons