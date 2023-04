Botrány Skóciában: veszélybe kerültek a függetlenségi törekvések

A Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) elnöke szombaton megjelent interjújában kijelentette, hogy az elmúlt fél évszázad legnagyobb válságával néznek szembe a párt pénzügyeit érintő rendőrségi vizsgálat miatt.

Mike Russell a The Herald című helyi napilapnak arról is beszélt, hogy

szerinte most nem lehet elérni a skót függetlenséget.

A rendőrség szerdán őrizetbe vette Nicola Sturgeon volt skót miniszterelnök férjét, Peter Murrellt az SNP kampányfinanszírozásának ügyében folyó nyomozás keretében. Az 58 éves férfit a hatóságok tájékoztatása szerint gyanúsítottként tartották vizsgálati fogságban, de szerda este elengedték anélkül, hogy vádat emeltek volna ellene.

A hatóságok a függetlenségi kampányra szánt mintegy 600 ezer angol font (255, 5 millió forint) elköltését vizsgálják. A rendőrség több mint egy napon át tartott házkutatást Sturgeonék Glasgow-ban lévő otthonában, de átkutatták az SNP edinburgh-i székházát is.

Az interjúban Russell azt mondta, hogy az elmúlt hetek megviselték az SNP-t, amelynek élére nemrég Humza Yousafot választották meg Sturgeon utódjául. Kijelentette: "A párttal való félévszázados kapcsolatom során ez a legnagyobb és legteljesebb mértékű kihívást jelentő válság, amellyel valaha is szembe kellett néznünk, főként amíg kormányon voltunk". Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is elkötelezett a párt és a skót függetlenségi mozgalom mellett, amely "oly sokáig az életem hatalmas részét képezte".

Nyilatkozatát úgy folytatta: "Nem hiszem, hogy a függetlenséget most rögtön be lehet biztosítani; összehangolt kampányra van szükségünk. Úgy gondolom, hogy ez elérhető. Elsősorban arra koncentrálok, miképpen tudunk létrehozni egy új, a függetlenséget igenlő mozgalmat, amely egymástól különböző elképzeléseknek is teret ad, de a kölcsönös bizalom légkörében dolgozik."

Russell szólt arról, hogy széleskörűen felülvizsgálják az SNP irányítását és átláthatóságát. Ezt ígérte Humza Yousaf is.

Pénteken kiderült, hogy az

SNP pénzügyeit vizsgáló könyvelőcég lemondott, miután egy évtizeden át együttműködött a párttal.

A Johnston Carmichael könyvelőcég Murrell letartóztatása előtt tájékoztatta a pártot a döntésről.

Címlapkép: Getty Images