Pentagon-dokumentumok szivárogtak ki, Lavrov a gabonamegállapodás felmondásával fenyeget – Háborús híreink

Az európai közvélemény viszonylag keveset tud arról, hogy van egy olyan uniós tagország, amely ugyan az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz csatlakozott, és jelentős humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, továbbra is virágzó gazdasági kapcsolatokat tart fönt Oroszországgal, és nem járul hozzá a nyugati fegyverszállításokhoz. Ausztria következetesen védi alkotmányban is rögzített „örökös” katonai semlegességét, amely azonban egyre illuzórikusabbá válik, ráadásul a saját védelmére alig költő ország valódi háborús fenyegetettség esetén csak másokra számíthatna. Földrajzi helyzete mindenesetre védettséget ad Ausztriának, és amíg nem hirdeti hangosan oroszbarátságát, addig valószínűleg nem is kell számítania arra, hogy szövetségesei ezt komolyan szóvá fogják tenni neki.