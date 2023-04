Újabb komoly fegyverszállítmányt jelentett be Ukrajna szövetségese

A Visegrad 24 szúrta ki azt, hogy megemelték az Ukrajnának szánt KTO Rosomak páncélozott szállító harcjárművek számát 100-ról 200 darabra. Kijev 100 járművet rövid időn belül meg fog kapni, további 100 páncélos pedig később kerül leszállításra.

BREAKING: Zelensky confirms that Ukraine is buying even more KTO Rosomak APCs from Poland than initially thought.The Ukrainian Army will get 200 Rosomaks, of which 100 will be sent immediately and 100 later.Just in time for the Ukrainian counteroffensive! pic.twitter.com/XDkKvdqX2d