Amerika ősellenségénél házalnak az oroszok, hatalmas szerelvények indultak útnak 

Oroszország idén először kezdte meg a vasúti üzemanyagexportot Iránba, miután a korábbi vásárlók jelentős része felhagyott a Moszkvával történő kereskedéssel - számolt be a Reuters három iparági forrásra és az exportadatokra hivatkozva.

A nyugati szankciókkal sújtott Oroszország és Irán egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait, hogy támogassák gazdaságukat és kikerüljék a korlátozó intézkedéseket, amelyeket Moszkva és Teherán egyaránt indokolatlannak tart.

Az ukrajnai események miatt az orosz olajtermékekre kivetett nyugati szankciók következtében számos változás történt a globális üzemanyagpiacon, a tartályhajóknak hosszabb útvonalakat, a szállítóknak pedig új célországokat kellett választaniuk.

A Reuters emlékeztet, miszerint Oroszország már múlt ősszel bejelentette a szintén nyugati szankciók által sújtott Iránnal való olajkereskedelem fokozását, azonban a tényleges szállítások csak most kezdődtek meg.

Kiviteli adatokat ismerő források arról számoltak be, hogy februárban és márciusban a 30 ezer tonnát is elérhette a Teheránnak szállított benzin- és gázolajmennyiség, melyet a Kaszpi-tenger mellett vasúti útvonalon, Kazahsztánon és Türkmenisztánon keresztül exportált Oroszország. Egyes értesülések szerint a benzinszállítmányok egy részét Irán teherautókkal továbbszállította szomszédos államokba, így Irakba is.

Arra számítunk, hogy az Iránba irányuló üzemanyag-szállítások idén növekedni fognak, de már most számos logisztikai problémát látunk a vasúti torlódások miatt. Ez megakadályozhatja az export fellendülését

- mondta egy, az Iránba irányuló szállításokra rálátó forrás.

Címlapkép forrása: Kaveh Kazemi/Getty Images