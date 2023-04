Csattanós választ adott Tajvan a kínai hadgyakorlatra

A tajvani katonai hírügynökség szombaton posztolt egy olyan fényképet, amelyen a légierő egy pilótája viseli a felvarrót, ezután ugrott meg a kereslet iránta.

A felvarró egy csak Tajvanon őshonos tajvani (avagy formoszai) örvös medvét ábrázol, aki dühösen pofon vágja A. A. Milne mesehősét, Micimackót.

Since is trending, I'd like to point out Taiwan Air Force has a patch of Formosan black bear punching Winnie the Pooh. #Taiwan